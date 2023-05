Sviluppato da Cyanide Studio ed edito da Nacon, Pro Cycling Manager 2023 è chiaramente pensato per una fetta alquanto ristretta di pubblico: gli appassionati di ciclismo e di videogiochi manageriali. Chiunque non rientri in questa doppia categoria potrebbe fare non poca fatica a spremere il divertimento da questo titolo alquanto complesso. Gli amanti della bicicletta professionistica troveranno squadre, competizioni, salite impossibili e volate all'ultima pedalata mentre i fan dei manageriali potranno farsi largo tra contratti con gli sponsor, scouting di nuovi ciclisti, gestione del denaro e ricerca e sviluppo di talenti ed equipaggiamento.

Pro Cycling Manager 2023 è un ottimo caso studio per provare a rispondere a una domanda vecchia quasi quanto l'industria dei videogiochi stessa: quand'è che un manageriale è così accurato nel voler simulare la gestione di qualcosa che da passatempo si trasforma in un lavoro? Il nuovo Pro Cycling Manager è un prodotto con decine di parametri, variabili e possibilità, così tante che a volte si ha l'impressione che questo titolo non voglia davvero essere giocato, ma voglia essere preso seriamente, quasi come un lavoro.

Una vita da spettatore

In Pro Cycling Manager 2023 è meglio cominciare dalla modalità per ciclista singolo se non siete dei fanatici tanto dei manageriali quanto dei videogiochi sul ciclismo

Se il vostro sogno è quello di inforcare una bicicletta in fibra di carbonio e provare a vincere la maglia gialla, Cyanide e Nacon hanno già pensato a voi e sviluppato il videogioco ufficiale del Tour de France che, come ogni simulatore sportivo, vi metterà in lizza per entrare nella leggenda della corsa a tappe francese. Pro Cycling Manager 2023 è invece concepito per chi trova un segreto piacere nel prendere le decisioni chiave che portano gli atleti alla vittoria dietro le quinte, insomma chi ama costruire le fondamenta che tengono su la cattedrale piuttosto che decorarne il rosone. Questo non vuol dire, però, che non potrete soddisfare le vostre manie di protagonismo perché è disponibile sia una modalità squadra, in cui gestire un intero team, sia una modalità per corridore singolo in cui dovrete impressionare gli sponsor, portare a casa risultati sempre più rilevanti e scalare i ranghi del mondo della bici per diventare titolari di una squadra con una possibilità concreta di vincere le gare più importanti del mondo.

Se non appartenete al centro esatto del diagramma di Venn che unisce i fanatici del ciclismo e quelli dei manageriali, ma volete dare una possibilità a questo titolo, vi consigliamo di partire proprio da questa modalità perché è molto meno aggressiva in termini di numeri, statistiche e parametri da soddisfare. Inizierete creando il vostro atleta e scegliendo la sua area di specializzazione tra chi è esperto di volate, chi domina le salite, chi è un cavallo da tiro per tutta la squadra (una posizione che vi farà progredire con una certa costanza) e chi dà il suo meglio in pianura grazie alla regolarità delle sue pedalate. Poi potrete scegliere la distribuzione delle 13 statistiche ma vi accorgerete che ci sono dei vincoli abbastanza stretti (più o meno 3 punti su 100 in più o in meno per ciascuna) in modo da non sbilanciare troppo il gioco. Col tempo, le vittorie e l'aumento di livello potrete incrementare questi numerini anche se l'impatto di queste decisioni non porta quasi mai dei risultati sul lungo periodo.

Come nella modalità più complessa, tra una gara e l'altra le decisioni prese non hanno risultati immediatamente visibili: Pro Cycling Manager 2023 è un titolo per chi sa avere fiducia nelle proprie strategie a lungo termine e ha l'occhio lungo per fare le scelte giuste sapendo che pagheranno non prima di due o tre gare.