In questa recensione di Tour de France 2023 vi racconteremo della struttura delle esperienze e dei miglioramenti fatti rispetto alle versioni precedenti spiegandovi come il titolo riesca a incapsulare perfettamente tanto la pace quanto l'adrenalina di una corsa ciclistica complessa e sfaccettata come il Tour de France.

Una delle competizioni ciclistiche più importanti al mondo sta per tornare in versione digitale. Tour de France 2023, porterà nelle case di tutti i fanatici della bicicletta le tappe, le salite, le rivalità e il sudore della Grande Boucle con una migliore intelligenza artificiale per la gestione degli avversari e un sistema più definito e comprensibile di consumo e recupero dell'energia. Dimenticatevi la grafica da urlo di altri simulatori sportivi più blasonati, questo gioco vuole replicare prima di tutto la strategia, la tensione e la precisa gestione della fatica che i professionisti devono avere per poter indossare la maglia gialla.

Quello che Tour de France 2023 fa bene è immergere chi gioca in una tempesta di decisioni apparentemente insignificanti sul momento, ma dall'impatto imprevedibile nel corso di una tappa da 150 chilometri. Meglio spingere su una salita e prendere i punti aggiuntivi o conservare la resistenza per il rettilineo finale? Meglio restare in coda e recuperare le forze sfruttando la scia di un compagno di squadra o spingere come un matto per separarsi dal gruppo e non rischiare una caduta nelle curve più strette? Come i ciclisti professionisti hanno più volte detto nel corso delle loro carriere "a queste domande ci sono risposte giuste solo fino a un certo punto". Ogni tappa ha insidie e sorprese e ogni ciclista digitale non può eccellere in tutto. Cyanide ha fatto un buon lavoro nel creare un ecosistema bilanciato che fa sentire chi gioca di avere quasi sempre una possibilità di vittoria se gioca bene le sue carte.

Chi segue gare a tappe come il Giro d'Italia, il Tour de France o la Vuelta a España sa che il loro fascino risiede in un mix quasi alchemico di strategia, gioco di squadra, forza fisica individuale e resistenza. Il videogioco che vi stiamo raccontando riesce a ricreare quasi alla perfezione questo cocktail adrenalinico. Se dovessimo analizzare i singoli elementi di questo frullato, però, diversi dei difetti più evidenti di Tour de France 2023 verrebbero fuori perché le comunicazioni di squadra sono limitate e gli automatismi non sempre portano i risultati sperati. In più c'è un'evidente disparità nelle performance dei ciclisti con recupero più alto rispetto a tutte le altre statistiche. I difetti, però, spariscono quando andiamo a considerare l'esperienza complessiva.

Come funziona un ciclista

In Tour de France 2023 gestire al meglio le energie blu e quelle rosse è la chiave per non ritrovarsi spompati allo sprint finale

Prendere tutte queste decisioni sarebbe un incubo se le variabili fossero più di cinque perché le combinazioni e le ripercussioni sarebbero troppe. Fortunatamente il sistema creato da Cyanide ne ha solo tre: la barra blu, la barra rossa e il vostro stile di guida. La prima rappresenta l'energia complessiva del ciclista, quella che gli permette di accelerare, scalare e continuare a spingere nel corso di una tappa. La seconda è la sua stamina, la forza bruta di quando si scatta in piedi sui pedali per spingere negli ultimi metri prima di un traguardo. La barra blu può essere recuperata nelle discese mentre quella rossa si riempie lentamente in automatico, entrambe, poi, possono essere ripristinate manualmente tramite le due borracce (una per colore) a disposizione del ciclista.

Lo stile di guida è molto semplice da padroneggiare e la linea della traiettoria sull'asfalto vi dirà quando state andando troppo veloci. Il pulsante dei freni sul controller è molto sensibile e premerlo fino in fondo vi farà quasi sempre inchiodare quindi imparare a dosarlo è fondamentale, soprattutto in discesa, quando bisogna mettersi in posizione aereodinamica per recuperare le energie. Una variabile che influisce solo quando il livello di difficoltà si fa molto alto, poi, è il vento sia nella forma delle raffiche che possono arrivare durante una tappa sia nelle complesse dinamiche di scia e di gruppo che il gioco non spiega benissimo e bisogna retro-ingegnerizzare con l'esperienza. In poche parole, a seconda della vostra posizione in cima al gruppo, dietro un singolo ciclista o nel bel mezzo del gruppo, il vostro consumo di energie cambia perché oltre alla pendenza dovrete contrastare anche la resistenza del vento.

Due cose ci hanno lasciato leggermente perplessi dell'esperienza ciclistica di Cyanide, ma entrambe hanno una soluzione molto semplice. La prima è il pubblico: i loro cori di incitamento arricchiscono l'esperienza e sono pure in tante lingue diverse (francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano) a rappresentare l'intero spettro di pubblico del ciclismo. Il problema è che sono 25 frasi in totale, cinque per lingua, e vengono martellate nella testa di chi gioca per la durata di quasi ogni tappa. Fortunatamente il volume del pubblico è un parametro regolabile e persino azzerabile anche se avremmo preferito una maggiore varietà o una minore frequenza di questi incitamenti. L'altra cosa che ci ha dato fastidio è il commento robotico che accompagna le corse. Le frasi sono mal collegate tra loro, poco varie e sporadiche con pochissime informazioni su ciò che stanno facendo gli altri ciclisti. Nei momenti più calmi ci sarebbe piaciuto sentire qualche curiosità sulla gara o i ciclisti o il luogo che stavamo attraversando e invece restiamo nel silenzio più totale.