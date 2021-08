The Ramp, la recensione

Avere uno scopo, un obiettivo da perseguire, è una caratteristica che accompagna la natura umana da sempre. Siamo costantemente alla ricerca di qualcosa, grande o piccola che sia. Tuttavia, a volte fa bene scollegarsi da tutto e da tutti in modo da concedersi un po' di tempo per se stessi. Spesso capita di trovarsi davanti a un gioco e approcciarvisi con poco interesse, in modo quasi svogliato, solo per il piacere di non fare nulla in particolare.

The Ramp è stato concepito proprio per quei momenti in cui si vuole staccare la spina e fare qualcosa di completamente inutile, che non restituisce alcuna ricompensa, se non il piacere di un'esperienza che fluisce incontrastata sopra le nostre preoccupazioni giornaliere.

Vediamo, quindi, come tale piccolo titolo riesca (o non riesca, a seconda dei punti di vista) a fare tutto ciò in questa recensione di The Ramp.