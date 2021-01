WandaVision, la recensione degli episodi 3 e 4

L'esigua durata dei singoli episodi di WandaVision ha sollevato non poche perplessità tra gli spettatori ormai abituati al cosiddetto "binge watching" che devono fare i conti con la filosofia più tradizionalistica di Disney+: mezzoretta a settimana non basta a saziare la fame di informazioni su una delle produzioni televisive più intriganti degli ultimi anni. D'altra parte, se è vero che stiamo morendo di curiosità, bisogna ammettere anche che l'attesa scatena una tempesta di riflessioni, analisi e ipotesi che ci intrattengono ogni giorno fino al venerdì successivo, quando si aggiunge una nuova tessera a questo complicato puzzle. Il quarto episodio, infatti, ha interrotto bruscamente le atmosfere da sitcom della serie per riportarci alla realtà: un gioco di incastri, una matrioska di serie TV che finalmente affonda gli artigli nel Marvel Cinematic Universe con una raffica di citazioni che solo i super fan di questo ciclo cinematografico riusciranno a cogliere. Vediamo di analizzare questi due episodi nel dettaglio, ma attenzione: nelle prossime righe ci sono inevitabili SPOILER!

Sembrerebbe finita lì, ma in realtà tutto l'episodio è il pretesto dei cinque minuti conclusivi. Cinque minuti pieni di tensione in cui comincia a emergere finalmente qualcosa di più concreto nella strana "vita da strega" dei nostri beniamini. Il cambio di registro ruota tutto intorno alla straordinaria interpretazione di Elizabeth Olsen , che passa dalla buffa protagonista di una sitcom a un'inquietante, ambigua figura che ricorda molto la Wanda che ha affrontato e quasi ucciso Thanos in Avengers: Endgame. Tutto succede perché Wanda nomina suo fratello Pietro e Geraldine nomina il suo assassino, Ultron, mandando la neo mamma su tutte le furie. Pietro è morto in Avengers: Age of Ultron e lo scambio dimostra inequivocabilmente che la sitcom è ambientata nel Marvel Cinematic Universe, sfatando ogni dubbio. E mentre Wanda affronta Geraldine, Visione scambia due parole coi suoi vicini di casa che confermano un'altra verità: Westview non è una cittadina come le altre. Anche perché, nella scena finale, "Geraldine" viene espulsa dalla barriera che circonda la città e circondata da militari armati fino ai denti.

La passeggiata lungo il sentiero dei ricordi televisivi è proseguita nel terzo episodio, il primo a colori della serie: ritroviamo Wanda e Visione in un contesto anni '70, rifletto nella nuova sigla e nella ricostruzione, come al solito praticamente perfetta, di costumi e scenari. La gravidanza di Wanda, cominciata repentinamente alla fine della puntata precedente, prosegue a tutta velocità e la maggior parte delle gag sono incentrate su questo bizzarro fenomeno e sul modo in cui la nostra coppia di protagonisti si prepara alla nascita della prole. Tutto sommato, l'episodio è una gag lunga e pure piuttosto vuota: Wanda arriva alle doglie nel giro di qualche minuto, e gran parte del tempo lo passa a nascondere il pancione dall'invadente vicina Geraldine, mentre Visione corre a cercare il dottore. Alla fine Geraldine scopre tutto e Wanda dà alla luce due gemelli: Billy e Tommy.

1x04: Interrompiamo questa trasmissione

L'episodio 4 cambia completamente registro visivo fin dai primissimi istanti, e stupisce lo spettatore con una scena che non ci aspettavamo di vedere in una serie come WandaVision: la puntata si apre con un flashback e con la materializzazione di una donna - ovviamente è "Geraldine" - che ritorna in vita dopo che Hulk ha schioccato le dita in Avengers: Endgame. Vediamo dunque il ritorno degli esseri viventi "blippati" da Thanos in Avengers: Infinity War e scopriamo che Maria Rambeau, l'amica di Carol Danvers conosciuta in Captain Marvel, è morta di cancro negli anni trascorsi dopo il Blip. "Geraldine" non è altri che sua figlia Monica, che abbiamo visto nel suddetto film quando era ancora una bambina, dato che la vicenda si svolgeva negli anni '80. Ma questo i fan che si erano documentati lo sapevano fin dall'inizio: i Marvel Studios non avevano nascosto a nessuno che l'attrice Teyonah Parris avrebbe interpretato Monica.

Scopriamo anche che Monica lavora per la SWORD, un'agenzia che si occupa di studiare e contenere le cosiddette "armi senzienti", fondata proprio da Maria e altri dopo la scoperta di minacce aliene come Thanos e gli Skrull. Monica, però, non è l'unico personaggio che Kevin Feige e Jac Schaeffer hanno ripescato nel Marvel Cinematic Universe. Nel giro di pochi minuti ritroviamo infatti anche Jimmy Woo, l'imbranato agente del FBI interpretato da Randall Park e comparso per la prima volta in Ant-Man & the Wasp: questa volta, Woo sta seguendo il caso di una cittadina del New Jersey che quasi tutti sembrano aver dimenticato. Si tratta ovviamente di Westview, nella quale finirà anche Monica: una sparizione che darà inizio alle indagini congiunte di SWORD e FBI. È così che torna in scena anche una terza vecchia conoscenza, cioè Darcy Lewis, interpretata da Kat Dennings, che avevamo visto l'ultima volta in Thor: The Dark World ben otto anni fa.

L'episodio 4 è fondamentalmente un "recap" che gioca col format stesso: è una serie TV dentro una sitcom coi personaggi che guardano la sitcom in questione. Westview è infatti protetta da un campo magnetico e tutto quello che entra nella città diventa parte del set: questo spiega l'elicottero giocattolo colorato nel secondo episodio, in realtà un drone dello SWORD, e la radio che si rivolgeva a Wanda, cioè Jimmy che provava a contattarla, o l'apicoltore che sbucava dalle fogne, in verità un agente dello SWORD in avanscoperta. Ma che cosa stia succedendo, come e perché rimane ancora avvolto nel mistero. L'episodio serve anche a ragguagliare in modo esplicito gli spettatori smemorati o che stanno guardando WandaVision per caso: prima un commento di Darcy e poi un'allucinazione di Wanda ci ricordano che Visione è morto prima del Blip, quando Thanos gli ha strappato la Gemma dell'Anima dalla fronte. Gli agenti dello SWORD si ritrovano dunque a seguire le buffe disavventure dei due Avengers nella loro sitcom personale, mentre profilano gli "attori" che interpretano i loro amici o vicini di casa.

È tutto enormemente surreale, ma anche inquietante, perché in questo gioco metanarrativo in cui noi guardiamo una serie TV che guarda una sitcom c'è per forza qualcosa che non va, qualcosa di sbagliato. Darcy se ne accorge quando la trasmissione viene maldestramente tagliuzzata e censurata per non mostrare scene scomode, scene che noi però abbiamo visto, e sul finire dell'episodio ritroviamo la Wanda minacciosa che fa sfoggio dei suoi poteri di manipolazione della realtà per cacciare Monica dal mondo immaginario di Westview, riportandoci alla fine del terzo episodio con una scoperta agghiacciante: è tutta opera di Wanda.

Il quarto episodio di WandaVision, insomma, rappresenta un intermezzo necessario per rassicurare gli spettatori sulla direzione della serie, che non resterà per sempre una sitcom, ma che anzi tira in ballo il Marvel Cinematic Universe a più riprese. È un po' una "puntata spiegone" per chi fatica a cogliere le sfumature - magari anche perché non ha visto tutti i film o non ricorda alcuni passaggi fondamentali - ma contemporaneamente fa quello che si definisce in gergo "world building": stabilisce il contesto, insomma, in cui si svolge la storia. Un contesto, quello del mondo dopo il Blip, che finora aveva vagamente esplorato solo Spider-Man: Far from Home. Infine, l'episodio 4 dimostra ancora una volta il coraggio da leoni dei creatori della serie. Una puntata così esplicita ce la saremmo aspettata verso la fine, e invece alcuni misteri trovano risposta già adesso che siamo a malapena a metà della miniserie: una scelta che funziona, perché adesso brancoliamo ancora di più nel vuoto e non possiamo fare a meno di domandarci come proseguirà questa storia assurda.