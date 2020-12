Le migliori scene di Natale nei videogiochi

Ah, il Natale! Con le sue luci, gli addobbi e l'attesa di Babbo Natale ogni anno fa tornare tutti un po' bambini. E i videogiochi? Nonostante l'associazione con il Natale sia un po' meno immediata di quella con altre feste, non mancano di certo titoli capaci di mettere i giocatori dell'umore giusto, in vista delle abbuffate e delle serate coi parenti. Scopriamoli insieme in questo nuovo video, attraverso quelli che secondo noi sono i migliori momenti natalizi presenti nei videogiochi. Aggiornamento 26/12/2020: nuove grafiche video e lista dei giochi inserita anche nel corpo dell'articolo.

Nights into Dreams... Partiamo con Nights into Dreams..., un titolo onirico e fiabesco creato dal Sonic Team nel lontano 1996. Il gioco non aveva in realtà delle ambientazioni natalizie, ma in occasione delle feste Sega aveva distribuito un disco promozionale a tema. Il CD conteneva solo un paio di livelli completamente giocabili, ma grazie a una storia inedita, scenari rimodellati per l'occasione e una serie di modifiche estetiche basate sul calendario della console rappresenta una vera e propria chicca per gli appassionanti. In più è ancora molto facile da reperire, visto che è incluso nella versione digitale per Xbox One, PlayStation 3 e PC.

Banjo Kazooie Rimaniamo in ambito retrogaming con il livello Freezeeky Peak di Banjo-Kazooie. L'ennesima dimostrazione della bravura del vecchio team Rare, capace di creare un'area che incarna alla perfezione lo spirito delle feste. Grazie a Rare Replay, anche questo titolo si può facilmente recuperare su Xbox One.

Bayonetta 2 Un altro momento in perfetta armonia con lo spirito natalizio è la scena introduttiva di Bayonetta 2. Il secondo capitolo dell'action di Platinum si apre proprio con l'estroversa strega impegnata in una rilassante giornata di shopping natalizio, in compagnia dell'inseparabile Enzo. L'idillio viene però interrotto dall'apparizione di uno stormo di angeli, che introduce al vero protagonista di questo scoppiettante prologo: Rodin vestito da Babbo Natale.

Kingdom Hearts II Mondo ricorrente nella serie, la Città di Halloween di Nightmare Before Christmas è stata protagonista anche in Kingdom Hearts II. Si tratta però solo di una tappa del viaggio attraverso il film prodotto da Tim Burton, visto che il paese di Jack Skeleton dà accesso anche all'altra ambientazione iconica della pellicola. Parliamo ovviamente della Città del Natale, dove persino il vecchio Babbo Nachele viene coinvolto nella serrata lotta tra Sora e gli heartless. La collection rimasterizzata in questo caso è un'esclusiva PlayStation 4.

Saints Row 4 Esilarante e sopra le righe come tutta la serie, il DLC gratuito How the Saints Save Christmas di Saints Row 4 è un breve special natalizio da giocare tutto d'un fiato durante le festività. D'altronde cosa c'è di meglio che sparare a omini di pan di zenzero e a un Santa Claus robotico dopo una bella abbuffata di Pandoro?

Call of Duty WWII Cambiamo decisamente toni con Call of Duty: WWII. L'ultimo capitolo della serie Activision ha un'intera missione ambientata a Natale, con tanto di cenone improvvisato e alberi di Natale di fortuna. È tutt'altro che un'occasione gioiosa, ma può essere un ottimo modo per ricordarci la fortuna di poter passare le feste al caldo con i nostri cari.

Hitman L'agente 47 si è travestito da Babbo Natale in più di un'occasione, ma nella missione aggiuntiva dell'ultimo Hitman, Abbuffata delle feste, il letale assassino sembra aver a che fare addirittura con il vero Santa Claus. Anche se questo non l'ha fermato dal vestire i panni del povero vecchietto per eliminare i suoi obiettivi parigini.

Dead Rising 4 Arrivato finalmente anche su PlayStation 4 dopo aver esordito su Xbox One e PC, Dead Rising 4 ci mette di nuovo nei panni di Frank West. Stavolta il giornalista è impegnato a eliminare orde di zombie in un enorme centro commerciale a tema natalizio, proprio durante la stagione festiva. Può essere insomma una buona occasione per sperimentare addobbi alternativi per il proprio albero.

Animal Crossing: New Leaf Il Natale arriva ogni anno anche nel mondo di Animal Crossing. Il cosiddetto Giorno dei giocattoli è un appuntamento fisso per i fan della serie, che in New Leaf finiscono addirittura per accompagnare la renna Jingle, una sorta Babbo Natale del gioco, nel suo giro di consegna dei regali.

Canis Canem Edit Grazie alla sua struttura che segue lo scorrere del tempo, anche in Canis Canem Edit si ha a che fare con il Natale. Si può così seguire il protagonista Jimmy Hopkins in una serie di missioni a tema, che lo vedono impegnato in un'improbabile recita e nel dare supporto a un Babbo Natale con seri problemi di alcolismo.

Batman: Arkham Origins In chiusura non potevamo non citare la cupa e distopica versione del Natale di Batman: Arkham Origins. In questo capitolo, infatti, Gotham è immersa nella neve e il cavaliere oscuro si muove tra addobbi in rovina e incalliti criminali vestiti da Babbo Natale.