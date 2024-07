Abbiamo provato HistoriCity: Florence, ma senza incontrare Lorenzo il Magnifico

Fortunatamente ci sono gli sviluppatori indipendenti a tenere viva la fiamma e a provare scenari nuovi, come HistoriCity: Florence, che va a guardare nientemeno che alla Firenze rinascimentale , quella di Lorenzo il Magnifico, Leonardo, Michelangelo e innumerevoli altre personalità che hanno fatto la storia d'Italia, per proporre ai giocatori un'esperienza diversa dal normale, quantomeno sulla carta. Purtroppo anche i grandi artisti hanno bisogno di essere dissetati, quindi non si può partire subito da Santa Maria del Fiore o dal David, ma bisogna prima fare in modo di creare un ambiente adatto a che si faccia la storia dell'arte.

Il genere dei city builder è tra i più amati sulla scena PC, nonostante non sia più molto battuto dai grandi editori che, quando ci mettono mano, tendono a trasformare i vari giochi in mercatini per DLC ed edifici extra, marginalizzando quello che dovrebbe essere il focus dell'esperienza, ossia la gestione e l'espansione del tessuto urbano in accordo all'economia .

Il gameplay

Dal punto di vista del gameplay, HistoriCity: Florence è in linea con molti altri titoli del genere, quantomeno stando alla demo. Quindi si inizia a giocare con una manciata di abitanti a disposizione, che vanno assegnati ai primi lavori disponibili, rendendoli degli operai, dei boscaioli o degli agricoltori, naturalmente dopo aver costruito i relativi edifici sulla mappa, cercando di posizionarli nel modo migliore possibile.

Una città molto complessa

Raggiunti certi obiettivi (tot numero di abitanti, costruzione di un certo edificio e così via) si sbloccano delle nuove strutture che consentono di allargare ulteriormente la città, di raccogliere risorse avanzate e di sfruttare meglio quelle già disponibili. L'interfaccia di suo è davvero chiara e ben fatta, quindi non ci si ritova mai in difficoltà nella fase di costruzione, visto che tutti gli elementi essenziali sono sempre visibili a schermo e che le varie azioni sono legate a dei pulsanti facilmente individuabili, con delle soluzioni che semplificano non poco la vita del giocatore, come quella adottata per assegnare lavoratori alle diverse attività, che mostra in un colpo solo tutti i lavori disponibili e le posizioni ancora aperte.

In generale, comunque, di inaspettato c'è davvero poco, con la città che piano a piano si arricchisce di abitazioni più lussuose, dando al tutto un aspetto che ricorda da vicino lo stile fiorentino. Quando la crescita è abbastanza consistente e i cittadini sviluppano bisogni che vanno oltre quelli primari, si sbloccano anche delle personalità, come Michelangelo, che danno dei bonus speciali e aggiungono un ulteriore livello di complessità alla parte gestionale. Purtroppo la demo, essendo a tempo, non ci ha consentito di provare a lungo le fasi avanzate, che abbiamo solo assaggiato. Vi sapremo ridire sul punto quando avremo modo di provare la versione definitiva e potremo andare oltre il medio gioco.

Interessante la scelta fatta con gli abitanti, che sono degli ometti con pochi poligoni che saltellano da una parte all'altra svolgendo le loro mansioni. Non sono bellissimi da vedere, ma in questo modo gli sviluppatori hanno potuto lavorare molto sulla varietà, pur in assenza di grandi risorse economiche da dedicargli. Il risultato è uno degli elementi che meglio caratterizza il lato visivo, che altrimenti sarebbe risultato abbastanza anonimo nel suo stile cartoon di maniera.