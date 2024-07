A luglio su PlayStation Plus Extra e Premium troveremo Remnant 2 e altri giochi rivelati da un leak

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Sony, atteso per oggi pomeriggio, billbil-kun sostiene che dal 17 luglio gli abbonati di livello Extra e Premium potranno appunto scaricare Remnant 2, lo straordinario action RPG sviluppato da Gunfire Games.

Remnant 2 debutterà a luglio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium , insieme a una serie di altri giochi che sono stati rivelati dal noto leaker billbil-kun: una fonte decisamente affidabile, come sappiamo.

Gli altri giochi

In attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di luglio, billbil-kun ha rivelato anche alcuni degli altri giochi che troveremo nel catalogo a partire dal 17 del mese:

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition

Mount & Blade 2: Bannerlord

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Remnant: From the Ashes

Stando alle parole del leaker, le informazioni relative ai titoli in questione sarebbero state verificate e risulterebbero dunque attendibili al 100%, con l'unica eccezione di Remnant: From the Ashes, che al momento non gli è ancora stato confermato.

Considerando l'annuncio dell'aumento di prezzo di Xbox Game Pass, arrivato nelle scorse ore, Sony potrebbe approfittare dell'occasione per attrarre nuovi abbonati proprio tra le fila di chi, per un motivo o per l'altro, deciderà di non rinnovare la sottoscrizione al servizio Microsoft.