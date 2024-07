L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di luglio è alle porte, ecco data e orario

In realtà non c'è una data "ufficiale" scolpita nella pietra, ma Sony nel tempo si è dimostrata molto rigida riguardo alla scaletta del suo servizio di punta, con i titoli di Extra e Premium che solitamente vengono presentati il mercoledì successivo ai giochi del tier Essential. Di conseguenza, salvo sorprese, la data da segnare sul calendario è quella del 10 luglio, alle 17:30 italiane .

Questa settimana Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 di luglio che andranno ad espandere il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium . Ecco per quando è in programma l'annuncio.

Quando saranno disponibili i nuovi giochi di PS Plus Extra e Premium?

Se queste tempistiche verranno rispettate, i nuovi giochi PS4 e PS5 saranno disponibili per gli iscritti durante la prossima settimana, per la precisione a partire dalla mattina di martedì 16 luglio. Ricordiamo che lo stesso giorno usciranno dal catalogo sei titoli, incluso Tiny Tina's Wonderlands, dunque avete ancora pochi giorni per poterli giocare all'interno del servizio.

Un'immagine dal primo Timesplitters

Per il momento Sony non ha anticipato nulla sulla line-up di luglio di PlayStation Plus Extra e Premium. In compenso, pare che il catalogo dei classici PS2 si arricchirà con Timesplitters, dato che il gioco è stato classificato per PS4 e PS5 in Taiwan poche settimane. Per il resto, sarà necessario attendere l'annuncio ufficiale o qualche eventuale soffiata da parte degli insider.