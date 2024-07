I voti di EDGE premiano Elden Ring: Shadow of the Erdtree e bocciano XDefiant

I voti di EDGE premiano Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che è stato accolto dalla rivista inglese con un sontuoso 9/10, laddove invece lo sparatutto free-to-play XDefiant è stato bocciato dalla redazione della rivista con un 5/10.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - 9

Destiny 2: La Forma Ultima - 9

Thank Goodness You're Here - 8

Arranger - 9

Nine Sols - 8

Bo: Path of the Teal Lotus - 6

XDefiant - 5

Super Monkey Ball: Banana Rumble - 6

SCHiM- 5

Until Then - 6

Come si può vedere, le valutazioni del numero 400 di EDGE sono per metà molto positive, per metà no. Hanno ricevuto voti alti Destiny 2: La Forma Ultima, Arranger, Thank Goodness You're Here e Nine Sols.

L'originale puzzle platform SCHiM non sembra aver colpito nel segno, invece, così come il già citato sparatutto XDefiant, mentre Bo: Path of the Teal Lotus, Until Then e Super Monkey Ball: Banana Rumble hanno portato a casa una sufficienza.