Anvil, il provato di un twin stick shooter veloce e molto classico

Moltissimi videogiochi hanno ormai rinunciato a qualsiasi velleità sperimentale o espressiva, per proporsi come macchine pensate per passare il tempo nella spensieratezza più totale; esperienze che si offrono di base come il più semplici e dirette possibili, in cui l'unica costante sono i rinforzi casuali che trasformano il giocatore in una specie di ratto inconsapevole, costantemente a caccia della leva per ottenere il suo pezzo di formaggio. Come potrete leggere nel nostro provato di Anvil , stiamo parlando di uno di questi giochi

Gameplay

In Anvil si spara dall'inizio alla fine, di continuo

Anvil è un gioco davvero semplice da spiegare: si tratta di un twin stick shooter oltremodo classico nell'impostazione, da giocare in single player o in cooperativa, in cui si abbattono ondate su ondate di nemici in livelli generati proceduralmente, raccogliendo monete da spendere per acquistare potenziamenti dentro a dei parallelepipedi fluttuanti. Non fatevi ingannare dalla descrizione ufficiale che parla di pianeti da esplorare, perché da esplorare non c'è davvero niente.

Di fatto per l'intero gioco si passa da un'arena all'altra e si spara in continuazione, massacrando l'incolpevole fauna locale (in fondo i predatori siamo noi, in questo caso). I pianeti cambiano solo il bioma in cui si combatte e i tipi di nemici che si incontrano. L'ordine dei pianeti da esplorare, sei per ogni partita, influisce invece sulla sfida proposta. Di base gli unici momenti di pausa sono quelli tra un massacro e l'altro in cui si possono acquisire i succitati potenziamenti.

In effetti l'intera esperienza di gioco è incentrata proprio sulla progressione, che diventa da subito il fulcro stesso del gameplay. Ogni parallelepipedo, solitamente dei cubi, dà accesso a tre possibili bonus acquistabili (di solito si hanno le risorse per acquistarne uno, al massimo due), che vanno a ritoccare alcuni aspetti del personaggio e che considerati singolarmente hanno poco senso (avete presente i classici potenziamenti da MMO, tipo "+1 allo scudo quando un nemico ulula" o roba del genere?).

Comunque sia, più bonus si accumulano, più il nostro personaggio diventa forte. La qualità dei bonus e il loro modo d'intrecciarsi dipende molto (forse troppo) dal caso, tanto che può capitare di avanzare nelle mappe con una build non proprio eccezionale, ritrovandosi infine alla totale mercé di uno dei potenti boss, che può ammazzarci con pochi colpi ben assestati (a volte addirittura con uno solo). In altri casi, invece, si diventa così forti che gli scontri normali perdono praticamente di senso. Considerate che di cubi in giro se ne trovano moltissimi: almeno uno per ogni arena, quindi l'afflusso di nuovi poteri è continuo fino alla fine.