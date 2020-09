Assembla che ti Passa #266

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Con l'arrivo delle CPU Tiger Lake la grafica integrata dei processori Intel ha compiuto un salto netto, tanto da superare nelle prestazioni in gioco anche gli ottimi SoC Ryzen equipaggiati con GPU Vega. Un buon biglietto da visita per l'architettura Intel Xe, anche se in versione a bassissimo consumo. Tra l'altro il discorso dell'incremento di potenza non vale per la CPU, che migliora in efficienza ma si accontenta una potenza inferiore a quella delle soluzioni integrate già in circolazione. La cosa, però, ha un senso, visto che si tratta di processori pensati per gli ultraportatili, Chromebook inclusi. Un segmento enorme di mercato che non a caso è stato al centro anche della risposta tempestiva di AMD, pronta a tirare fuori dal cappello la serie AMD Ryzen 3000C con cinque modelli che vanno dall'Athlon Silver da 2 core e 2 thread fino al Ryzen 7 3700C, equipaggiato con 4 core, 8 thread e 10 compute unit. Sufficiente per garantire un salto importante nel gaming, con la promessa di un salto del 251% nelle prestazioni grafiche, e una potenza maggiore, con un incremento promesso del 104% nelle applicazioni legate alla produttività.

Nel frattempo sembra aver fatto capolino il primo SoC AMD Cezanne che nel corso del 2021 dovrebbe portare l'architettura Zen 3, in arrivo l'8 ottobre in versione desktop, anche nel mondo dei chip mobile con grafica integrata. Definita APU, anche se il termine si adatta più ai chipset che troviamo sulle console di nuova generazione, la nuova soluzione AMD, spinta fino a 4 GHz in boost ed equipaggiata con 8 core e 16 thread, dovrebbe godere di un incremento dell'IPC nell'ordine del 20%, garantendo un buon aumento prestazionale e qualche vantaggio anche per il gaming. In quest'ultimo caso parrebbe però ancora vincolata alle soluzioni Vega, con il primo presunto test che tra l'altro riporta prestazioni in gioco tutt'altro che spettacolari. Ma è probabile che il software sia ancora acerbo e ci aspettiamo comunque qualcosa in più anche dalla GPU rispetto alle soluzioni attualmente in commercio.

Un salto più importante ci aspetta invece nel 2022, con le APU della serie Rembrandt che pur mantenendo l'architettura Zen 3, almeno secondo quanto traspare dai primi rumor, passeranno alla memoria DDR5 e saranno costruiti con un processo produttivo a 6 nanometri, contro quello a 7 attualmente utilizzato da AMD, migliorando l'efficienza complessiva anche in funzione del passaggio a una GPU RDNA 2. Ed è proprio da questa che ci aspettiamo un nuovo importante salto prestazionale per la grafica integrata che presumibilmente punterà al 1080p senza compromessi anche con titoli di ultima generazione. Potrebbe però rinunciare al ray tracing, visto il peso sull'hardware di una tecnologia che comunque sarà ancora affiancata, per qualche tempo, dai sistemi di illuminazione meno impegnativi, comunque arrivati a un alto livello di dinamismo con il Lumen dell'Unreal Engine 5 e l'RTX GI di NVIDIA.

Se la GeForce RTX 3080 sembra scricchiolare al di sopra dei 2GHz, risultando tra l'altro frenata quando i consumi arrivano a quota 370W, la GeForce RTX 3090 sembra avere margini superiori a quelli emersi dai primi leak dove la massiccia scheda, disponibile da oggi, risulta superiore di appena 10 punti percentuali alla ben più economica sorella minore. Lo hanno scoperto i ragazzi di iVadim ha infatti spingendo in overclock un modello GIGABYTE, e alzando il limite dei consumi con la shunt mod, arrivando superare una RTX 3080 stock del 30% con 3DMark Time Spy fatto girare in 4K. Il tutto con un PCB reference che fa sperare in futuri modelli in grado di arrivare alle stesse prestazioni senza bisogno di alcuna modifica grafica. Sia chiaro, il rapporto tra spesa e prestazioni in gioco è destinato a restare svantaggioso rispetto alla RTX 3080, ma d'altronde parliamo di una scheda da 24 GB che guarda anche all'ambito professionale, piazzandosi in un segmento che oggi è associato ai creator.

Sopra invece ci sarà la nuova quadro basata comunque sul chip GA102 ma nella versione completa, con 10752 CUDA core, 84 RT core e 336 Tensor core accompagnati da qualcosa come 48 GB di memoria a 16 Gbps. Abbastanza, pare, per arrivare a circa 40 TFLOP di potenza, almeno per quanto riguarda gli shader, ma con lo scotto di un prezzo decisamente elevato e qualche compromesso rispetto alle Titan. Ma chi ha bisogno di grossi quantitativi di VRAM e non vuole spendere dovrebbe poter contare, nel prossimo futuro, sulla RTX 3080 da 20 GB o sulla RTX 3070 da 16 GB. Entrambi i modelli hanno infatti trovato una parziale ma robusta conferma in alcuni documenti sfuggiti ai parnter di NVIDIA, con una roadmap GALAX che oltre a confermare la RTX 3080 da 20 GB, menziona una GPU chiamata PG142 SKU 0 che parrebbe essere propriop la RTX 3070 da 16 GB. Oltre a questa troviamo inoltre la conferma dell'arrivo della RTX 3070 a ottobre e la prima menzione della RTX 3060, l'attesa entry level della nuova serie Ampere che si spera arrivi a garantire un'esperienza in 1440p di alto livello, almeno al pari della RTX 2080, per circa 350 euro.