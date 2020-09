Fallout 76: arriva la stagione 2

Qui invece parleremo più approfonditamente di una delle ip che diventa automaticamente di proprietà della casa di Redmond: Fallout 76 . A quasi due anni dal lancio sul mercato e grazie anche e soprattutto alla recente espansione Wastelanders , l'esperimento multigiocatore della famose serie post apocalittica è stato in grado di recuperare diversi consensi. Tra le altre cose anche l'arrivo del gioco sul Gamepass di Microsoft, sul quale a questo punto resterà in maniera imperitura, ha spinto diversi giocatori a dare un'opportunità ad un titolo migliore e migliorato, molto più di quanto non si sia raccontato in questi due anni. La seconda stagione è alle porte e con queste righe vorremmo introdurvi alle sue novità.

Proprio mentre ci apprestavamo ad iniziare a scrivere questo pezzo, una notizia con la stessa potenza in megatoni di una bomba atomica ha colpito tutta l'industria videoludica. Microsoft, con la bellezza di 7.5 miliardi di dollari, ha acquisito in toto Zenimax Media , società alla quale faceva capo anche Bethesda Softworks . Grazie a questa acquisizione una quantità smodata di studi già di proprietà dell'ormai ex colosso, entrano ufficialmente a far parte degli Xbox Game Studios. Se avete voglia di approfondire l'argomento e discuterne vi consigliamo di leggere questo nostro articolo , fresco fresco di pubblicazione.

Nuova stagione, nuove ricompense

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la struttura stagionale ormai comune a buona parte dei titoli online, sarà avvantaggiato nella comprensione dell'attuale scheletro di Fallout 76. Sostanzialmente ogni dieci settimane il gioco subisce un importante aggiornamento che va a rimodellare alcuni degli aspetti presenti e ad aggiungere nuovi eventi e nuove ricompense. Ciò che è importante considerare quando si tratta del titolo Bethesda è che tutto quel che viene introdotto è assolutamente gratuito. È possibile spende Atomi (moneta virtuale acquistabile anche tramite il vostro conto in banca) per accelerare alcune acquisizioni, ma nulla che cambi la percezione del gioco.

La maggior parte di queste implementazioni sono a disposizione degli utenti per la durata della stagione: la seconda è iniziata lo scorso 15 settembre e finirà a metà dicembre. Alcune di queste ricompense vengono poi messe nuovamente in vendita nel corso della stagione successiva, per agevolare chi, per un motivo o per un altro, non è riuscito ad acquisirle entro il tempo limite.

La seconda stagione si porta quindi in dote un nuovo tavoliere, come sempre basato su una qualche storia o una mascotte del mondo di Fallout, che fa da sfondo ad una sorta di gioco dell'oca che altro non è che una progressione a livelli. Questa volta vi unirete idealmente ad Armor Ace e alla sua Power Patrol nella lotta per la libertà contro il temibile Soggiogatore e la sua armata di Vipere Rosse. Giocando si accumulano punti S.C.O.R.E. e si avanza di casella. Ogni grado permette di riscattare uno specifico regalo, che va dai classici Atomi alle skin esclusive, passando per tutta una serie di elementi di gioco distintivi e unici della stagione.

A differenza della prima sarà possibile da subito spendere i propri Atomi - 150 ogni grado - per avanzare nel tavoliere, riducendo le ore necessarie a completarlo. Se questo può spingere i soliti complottisti a vederci del marcio, anche lì dove sono capaci di scordarsi che letteralmente ogni contenuto in Fallout 76 è gratuito, possiamo provare a tranquillizzarli dicendo che non ci saranno elementi esclusivi per chi paga moneta sonante. Tutto a tutti, al massimo con tempistiche differenti.