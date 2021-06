Assembla che ti Passa #303

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware per PC da gioco e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina.

I processori Intel Rocket Lake sono arrivati da poco, ma già sappiamo che non avranno vita lunga. Lanciati per contrastare l'ottima serie 5000, hanno alzato l'asticella delle prestazioni di qualche tacca e migliorato la connettività grazie a linee PCIe 4.0 e Thunderbolt 4, ma non hanno certo stravolto il panorama delle CPU. D'altronde sono destinati a restare in campo solo fino all'arrivo dei processori Intel Alder Lake che, almeno per le famiglie di fascia più altra, conteranno anche sul supporto per lo standard PCIe 5.0 e per le memorie GDDR5.

Il passaggio al PCIe 5.0, sovradimensionato per le esigenze di un giocatore, andrà probabilmente a beneficio solo delle soluzioni professionali, almeno all'inizio, ma la memoria GDDR5 potrebbe garantire un balzo prestazionale notevole visto il ritorno sia di AMD che Intel ad architetture in grado di sfruttare RAM sempre più veloci. Ed è proprio questa una delle caratteristiche intrinseche nel cambio generazionale delle memorie, un qualcosa che questa volta, a quanto pare, andrà prima a vantaggio di Intel. Per Alder Lake si parla infatti di terzo quadrimestre del 2021, mentre AMD ha indicato la fine del 2022, forse a settembre, per l'arrivo dell'architettura Zen 4, confermando intrinsecamente le voci sull'arrivo a fine 2021 di una serie Zen 3+, comunque da non sottovalutare visti i margini di ottimizzazione di questa architettura.

Alder Lake utilizza un'architettura composta da due tipi di core, uno ad alta efficienza e uno ad alta potenza

Ma come sappiamo bene, Alder Lake non punterà solo alla potenza, sposando la filosofia big.LITTLE basata sulla combinazione di core ad alta efficienza e core ad alte prestazioni. Di questo, però, abbiamo già parlato. Quello di cui non abbiamo parlato è il passo successivo che in casa Intel dovrebbe corrispondere alla serie Intel Raptor Lake-S che ci aspettiamo porti a maturazione proprio la filosofia a core ibridi. Non a caso, secondo quanto riportato da un recensore di Uniko's Hardware, la tredicesima generazione di processori Intel userà lo stesso socket LGA 1700 della Alder Lake, garantendo anche la retro-compatibilità con quest'ultima. Userà però il chipset Z790 che potrebbe rivelarsi molto utile con i processori di punta. D'altronde ci aspettiamo frequenze non particolarmente elevate da Alder Lake e il chipset Z690, come capita spesso quando c'è un cambio di architettura radicale. Ma allo stesso modo ci aspettiamo un bel salto in termini di clock dalla serie successiva che dovrà tra l'altro misurarsi con l'architettura Zen 4.

Il passaggio di AMD all'architettura Zen 4 è infatti previsto per il 2022, con un nuovo socket che troncherà inevitabilmente la catena di retro-compatibilità portata finora avanti dai processori Ryzen. Ma il passaggio al socket AM5 garantirà anche maggiori possibilità di evoluzione, oltre ovviamente a DDR5 e PCIe 5.0. Stando alle voci AMD potrebbe non passare a una filosofia big.LITTLE fino al 2023 o anche oltre, ma dovrebbe avere in serbo novità importanti per quanto riguarda latenze, cache e funzionamento interni, con l'obiettivo di potenziare la comunicazione tra le GPU e le CPU, con queste ultime che stanno ormai diventando un freno per le prime a prescindere dalla potenza. La resizeable BAR ha dimostrato che eliminando alcuni ostacoli è possibile migliorare qualcosa, ma ci aspettiamo evoluzioni importanti in futuro e non solo da AMD. D'altronde si tratta di un problema comune e che Intel dovrà affrontare in prima persona una volta lanciate le GPU Intel Xe-HPG.

Ad ora, comunque, il problema principale non è sfruttare le GPU ma trovarle. D'altronde l'intero mercato dei chip è schiacciato dalla discrepanza tra una domanda molto elevata e l'impossibilità di rivoluzionare una produzione immensa che non può permettersi sprechi. Ciononostante la vendita delle GPU è aumentata del 38%, ma il mercato sembra aver dato fondo alle scorte e alle risorse di produzione. In futuro, però, dovrebbe essere più preparato.

La GPU da gaming Intel di punta della serie Xe-HPG

Come abbiamo già detto qualche tempo fa, TSMC e Samsung hanno investito 100 miliardi di dollari ciascuna nell'espansione delle rispettive linee produttive. Intel invece si è fermata a 20 miliardi, ma si tratta comunque di un segnale importante. Anche perché lo scorso anno la compagnia sembrava intenzionata ad affidarsi sempre più a TSMC sembra aver cambiato strada, probabilmente sollecitata da investimenti per 200 miliardi nel campo della produzione di chip statunitense. Abbastanza per puntare anche a un salto tecnologico, come sembra suggerire un rumor che parla dell'intenzione di Intel di acquistare SiFive.

SiFive è una startup specializzata nella produzione di chip basati su architettura RISC-V che nel 2020 è stata valutata 500 milioni di dollari e che Intel potrebbe acquisire, sempre che i rumor siano affidabili, per 2 miliardi di dollari. Un bel salto quindi, ma potrebbe avere senso sia nell'ottica degli investimenti in arrivo nel campo dei chip, sia nell'estendere la produzione Intel a processori non x86, forse in vista dello scontro con NVIDIA che ha acquisito ARM per 40 miliardi di dollari. Ma potrebbe essere utile anche nello scontro con Apple, vista i margini elevati di miglioramento dei chip RISC-V in termini di potenza, efficienza e costo di produzione, già più contenuto rispetto alle altre tipologie di processore.