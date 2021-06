Per molti il weekend è l'unico momento della settimana durante il quale è possibile spendere un po' di tempo in tranquillità con le proprie passioni, magari nel mezzo di altri impegni famigliari e domestici. Se durante la settimana ci si ritaglia giusto qualche sessione mordi e fuggi, il sabato e la domenica alcuni videogiocatori possono invece dedicarsi a titoli un po' più impegnativi, senza temere di doversi fermare per la stanchezza. Quindi vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

La settimana appena passata non è certo stata tra le più intense in termini di uscite, come è lecito aspettarsi in questo periodo. Lo scorso anno siamo stati coccolati con rilasci di alto livello come The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima che sono slittati anche fino a luglio. Quest'anno, invece, ci sarà spazio per opere come Scarlet Nexus e Mario Golf Super Rush per Switch. Meglio quindi sfruttare questo weekend per terminare i giochi che avete in corso o dedicarvi a qualche esperienza più rapida, così da essere pronti per le prossime uscite.

Scarlet Nexus

Forse alcuni di voi staranno giocando a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, forse per la prima volta, forse per la seconda (o terza o quarta... Nessuno ve lo impedisce!). Sicuramente altri giocatori staranno esplorando l'universo di Ratchet & Clank Rift Apart. Mentre altri potrebbero aver deciso di tornare in Hyrule Warriors L'era della calamità, grazie al primo DLC compreso nel pass di espansione.

Magari, potete sfruttare questi giorni caldi per provare alcune delle demo disponibili su Steam oppure quelle che sono state rilasciate su Xbox. Parlando di demo, c'è ancora tempo per buttarsi nel discusso Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, che noi di cui vi abbiamo parlato nel nostro provato.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?