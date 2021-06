Velvet Veil: smentiti i rumor sul seguito di Bloodborne per PS5

Sono giorni pieni per il mondo dei souls-like, tra Elden Ring che finalmente si è fatto vedere e Stranger of Paradise Final Fantasy Origin che si affaccia sul panorama con qualche incertezza. I giocatori di tutto il mondo hanno anche iniziato a parlare di un nuovo titolo Velvet Veil, ovvero una sorta di seguito spirituale di Bloodborne in lavorazione presso FromSoftware in esclusiva PS5. I rumor sono però stato smentiti.

Precisamente, le informazioni originali affermavano che un utente di nome e_0, noto per aver condiviso in passato informazioni legate a Dark Souls Remaster, Deracine e Sekiro, aveva parlato di questo seguito spirituale di Bloodborne per PS5. Al primo impatto, quindi, si tratta di una fonte credibile in ambito FromSoftware. Pare però che la persona in questione non abbia in realtà condiviso alcuna informazione riguardo a Velvet Veil. Semplicemente, gli sono state attribuite tali dichiarazioni, forse per errore, forse con lo scopo di dare credibilità ai rumor.

Questo seguito spirituale di Bloodborne, quindi, non ha alcuna fonte credibile alla base. e_0 spiega che Velvet Veil potrebbe anche essere vero, ma lui non ha alcun tipo di informazione a riguardo e non ha condiviso alcun leak.

In poche parole, per il momento è molto meglio mettere da parte queste informazioni e concentrarci su giochi che sappiamo essere reali, come Elden Ring: George R.R. Martin parla del gioco, lo sviluppo è stato molto lento.