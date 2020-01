Bsnes HD beta rende Super Mario Kart e gli altri capolavori SNES meravigliosii

Non smetteremo mai di dirlo: i giochi utilizzati con gli emulatori, a meno di possedere il gioco e la console originale, sono spesso illegali e infrangono i copyright ancora attivi. Il lavoro svolto da DerKoun, però, ha dell'incredibile. Grazie ai miglioramenti che ha sviluppato per l'emulatore Bsnes, i classici per Super Nintendo del passato sono assolutamente magnifici. I vari Super Mario Kart o F-Zero, infatti, grazie al supporto per l'alta definizione e i widescreen (c'è pure l'opzione per l'Ultrawide) sembrano giochi nuovi e non dimostrano tutti i loro 28 anni.



