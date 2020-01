The Turing Test in uscita su Nintendo Switch, ecco trailer e data di lancio

The Turing Test approderà su Nintendo Switch a breve: la data di uscita del gioco su eShop è fissata al 7 febbraio, come rivela il trailer pubblicato da Square Enix.



Già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, The Turing Test è un'inquietante avventura sci-fi in cui dovremo controllare Ava Turing, un ingegnere alle prese con la scomparsa dell'equipaggio di una stazione spaziale.



All'arrivo di una serie di puzzle vi aspetta - le prove che, secondo della stazione AI, Tom, possono essere risolti solo da un essere umano. Questi puzzle sono stati apparentemente impostato dal personale di terra mancante - ma perché sono loro che hanno creato e che cosa stanno nascondendo?



In una storia in continua evoluzione in base alle esigenze istintivo dell'uomo di scoprire, proteggere e sopravvivere, si addentrerete crosta di ghiaccio-core di Europa e scoprire che i confini tra uomo e macchina cominciano a confondersi.



Armati con la strumento di manipolazione dell'energia (EMT), risolvere enigmi per aprire la via da seguire, come si impara il vero costo della moralità umana.