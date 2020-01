Resident Evil 3, preorder in offerta su Multiplayer.com a un prezzo vantaggioso

Resident Evil 3 è disponibile per il preorder con un'interessante offerta su Multiplayer.com, a un prezzo davvero vantaggioso.



È infatti possibile prenotare le versioni PlayStation 4 o Xbox One di Resident Evil 3 a soli 54,90 euro anziché 69,99, risparmiando il 21% rispetto al listino ufficiale del titolo Capcom.



In uscita il 3 aprile, il remake del terzo capitolo ci metterà nei panni di Jill Valentine in un'avventura che si svolge parallelamente agli eventi di Resident Evil 2.



Il gioco include inoltre l'esperienza multiplayer di Resident Evil Resistance, con entusiasmanti modalità asimmetriche uno-contro-quattro.