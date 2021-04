Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, trailer di chiusura della Stagione 2

Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone chiudono la Stagione 2 con uno spettacolare trailer cinematografico che si pone come una vera e propria outro rispetto agli eventi della season.

Si chiude dunque la Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone e si apre la Stagione 3, in cui "tutto cambierà" stando all'annuncio ufficiale di Activision.

"Il diversivo di Naga ha funzionato come previsto, lanciando abbastanza fumo negli occhi di Woods e della sua squadra perché Stitch potesse portare avanti il suo piano", recita il comunicato che accompagna il video.

"Forti delle nuove informazioni raccolte durante l'operazione nel Laos, raggiungono rapidamente Verdansk: il tempo di Adler sta per giungere al termine!"