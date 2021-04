PS5, Astro's Playroom: video documentario ci racconta come è divenuto un gioco

Il canale YouTube NoClip ha rilasciato un nuovo video dedicato alla realizzazione di Astro's Playroom, il gioco gratuito incluso con ogni PS5. In questo documentario gli sviluppatori spiegano come questa tech demo per la nuova console Sony si sia evoluta fino a diventare un gioco completo che celebra l'intera storia PlayStation.

Il video documentario si chiama "Astro's Playroom: From PS5 Tech Demo to PlayStation Nostalgia Trip", Al suo interno, NoClip intervista Nicolas Doucet, il Creative Director di Astro's Playroom il quale spiega che Team Asobi, sviluppatore del gioco, ha iniziato come un piccolo team di ricerca che si occupava di realizzare dei concept legati alla camera per PS4. Il team doveva svolgere il ruolo di ponte tra i team hardware e il team software, ma Doucet afferma che "alla fine ci si è resi conto che ogni volta che fai questo tipo di ricerche non puoi resistere alla tentazione di creare tu stesso un gioco".

Doucet afferma poi che il team è stato uno dei primi a poter mettere le mani sul prototipo del DualSense e ha creato oltre 80 demo per mostrare i potenziali usi del controller e delle sue nuove feature, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Le demo erano pensate per gli sviluppatori di giochi PS5, per aiutarli a visualizzare le capacità della console. Alcune di queste demo hanno portato poi a idee di design che abbiamo visto implementate nei giochi PS5 e non solo in Astro's Playroom

Da demo a gioco completo, Astro's Playroom

Il video documentario dedicato ad Astro's Playroom parla anche di come il gioco sia diventato un museo della storia PlayStation, che per alcuni è anche un viaggio nei ricordi. La maggior parte dei collezionabili del gioco, nel caso non lo sappiate, sono riproduzioni estremamente fedeli di console e accessori passati di PlayStation, ma non mancano riferimenti a giochi, servizi e piccoli dettagli come il suono di avvio della prima PlayStation.

Doucet spiega che inizialmente il team aveva paura che sarebbe stato complesso ottenere l'approvazione di tutti i team di sviluppo per poter inserire gli easter egg dei giochi più noti delle ultime generazioni, ma alla fine si è scoperto che tutti gli sviluppatori e gli editori erano più che felici di avere un posto in Astro's Playroom.

Rimanendo in tema PS5, segnaliamo che il lettore ottico fa meno rumore dopo l'aggiornamento per varie segnalazioni.