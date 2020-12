Cloud Gaming: a che punto siamo e quale futuro ci aspetta?

Il 2020 è stato, per la maggior parte dei videogiocatori, l'anno della nuova generazione. Le energie mentali erano tutte rivolte a PS5 e Xbox Series X|S, ma anche alle nuove schede grafiche di NVIDIA. Per questo, alcuni hanno forse ignorato un nuovo concorrente tecnologico: il cloud gaming . L'opinione comune, analizzando in modo superficiale le chiacchiere da forum, è che questa nuova tipologia di servizio non è ancora pronta per insidiare il potere del gaming in locale: è così? E soprattutto, quali sono le potenzialità a lungo termine ? Chi sono i principali nomi attivi a livello mondiale? Oggi proveremo a dare una risposta.

Le principali piattaforme di cloud gaming

Iniziamo con una veloce panoramica delle principali piattaforme dedicate, con diverso tipo di sforzo, al cloud gaming.

NVIDIA - GeForce Now (2013)

NVIDIA è, tra i principali nomi attivi nel cloud gaming, uno dei più anziani e uno dei più mutevoli. Quello che oggi conosciamo come GeForce Now è stato preceduto nel 2013 da NVIDIA GRID, lanciato in formato beta unicamente per Nvidia Shield. Il vero annuncio del servizio e del nome è avvenuto nel 2015, con un formato a sottoscrizione con accesso illimitato e la possibilità di acquistare alcuni giochi per giocarli senza abbonamento.

Nel 2019, però, questa versione è stata cancellata per dare spazio al modello nato nel 2017 - GeForce Now, appunto - su computer (e poi arrivato anche su mobile e Shield) che permette di eseguire, tramite i server NVIDIA, i giochi che si possiede su altri launcher (come Steam, Epic Games Store, Uplay...).

PlayStation - PS Now (2014)

PlayStation è il secondo grande nome ad entrare nel mondo del cloud gaming. Nel 2014 Sony ha svelato e rilasciato nel Nord America la propria piattaforma, che permette di giocare ai titoli PS2, PS3 e PS4 in streaming su PC e console, oppure di eseguire il download dei giochi PS2 e PS4 su console.

L'arrivo nel resto del mondo è stato lento, con l'Italia che ha potuto approcciarsi al servizio unicamente nel 2019. PS Now permette di accedere a un catalogo tramite un abbonamento mensile/annuale: vengono regolarmente aggiunti (ed eliminati) nuovi giochi.

Google - Stadia (2019)

Google è stata la prima compagnia a dire al mondo, con enorme sicurezza, "il cloud gaming è arrivato ed è quello di cui avete bisogno". La presentazione della GDC 2019 ha dato la carica a giocatori e sviluppatori e Stadia è stato rilasciato nel novembre 2019 (negli USA, Canada e buona parte dell'Europa) a tutti coloro che avevano preordinato un pacchetto contenente Chromecast Ultra (obbligatorio per giocare direttamente su televisore) e lo Stadia Controller, oltre a tre mesi dell'abbonamento Stadia Pro.

Nell'aprile 2020, però, Google ha dato la possibilità a tutti di accedere al servizio senza costi di partenza. A differenza di altri servizi cloud, il modello principale di Stadia è basato sull'acquisto di ogni singolo gioco che si vuole riprodurre. L'abbonamento Pro, in ogni caso, propone ogni mese nuovi giochi che rimangono disponibili per vari mesi, formando così un mini-catalogo di venti/trenta giochi sempre accessibili.

Microsoft - xCloud (2019)

xCloud, precedentemente noto come Project xCloud, è entrato in fase di test nell'ottobre 2019 ed è stato ufficialmente rilasciato su dispositivi Android nel settembre 2020 in molteplici paesi, compreso il Nord America, l'Europa (Italia compresa) e la Sud Corea con più di 150 giochi al lancio. xCloud non è però un servizio indipendente, ma parte dell'enorme pacchetto di Game Pass e permette di giocare titoli console su mobile.

Facebook - Facebook Gaming (2020)

Anche Facebook, nell'ottobre 2020, ha proposto il proprio servizio di cloud gaming. Si tratta, per il momento, di un'esclusiva USA ed è dedicato a titoli mobili free to play. È ovvero un servizio completamente gratuito, fermo restando che esiste la possibilità di spendere denaro in microtransazioni all'interno dei singoli giochi. Si tratta di una piattaforma inserita all'interno della versione web di Facebook.

Amazon - Luna (2020)

Anche Amazon ha dato il via, per ora in territorio USA, al proprio servizio di cloud gaming: Luna. La piattaforma offre titoli PC/console via streaming tramite PC, Mac, iPhone, iPad, FireTV e dispositivi Android. La grande differenza rispetto ad altri servizi simili è il metodo di vendita: non è possibile acquistare singoli giochi e non è possibile abbonarsi a un singolo catalogo. Amazon Luna offre infatti una serie di "canali", ognuno dei quali propone una lista di giochi per una cifra mensile.

Nintendo - Switch

Anche se non dispone di un vero e proprio servizio di cloud gaming, non è possibile non citare Nintendo Switch. La piattaforma della società di Kyoto, infatti, ha proposto alcuni giochi in formato game streaming in varie parti del mondo, Italia compresa in alcuni casi. Ad esempio, è possibile giocare alla Cloud Edition di Control.

I meno noti

Finora abbiamo citato i nomi più noti del panorama videoludico, quelli che non sfuggono nemmeno ai giocatori meno attenti. Ovviamente, però, il mercato include moltissimi altri concorrenti "minori". Pur non essendo il nostro focus, non possiamo non citare servizi come Shadow, Vortex, ma anche e soprattutto nomi emergenti del mercato cinese, come Tencent, la cui divisione gaming è al lavoro su ben tre diverse piattaforme per il mercato orientale: Start (in collaborazione con Nvidia), Instant Play (in collaborazione con Intel) e GameMatrix (in collaborazione con Huawei).