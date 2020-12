Assembla che ti Passa #278

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Fervono i preparativi per un CES 2021 frammentato e digitale, purtroppo ancora necessario in questo complicato dicembre che speriamo coincida con l'inizio di un processo di guarigione globale di cui abbiamo un gran bisogno. Le cose, meglio ricordarlo sempre, si sistemeranno lentamente, ma c'è una discreta fiducia nella ripresa visto l'annuncio di un ritorno in forma fisica del Computex di Taiwan che si terrà tra l'1 al 4 giugno del 2021, sempre che tutto vada come sperato.

L'imminente CES digitale, comunque, non dovrebbe faci mancare interessanti novità tra le quali speriamo siano incluse informazioni sui futuri processori Intel Rocket Lake e sulle GeForce RTX 3000 mobile, già in via di sviluppo secondo quanto emerso dai rumor di queste settimane. Ma non è detto che queste siano le protagoniste dell'evento GeForce RTX Game On annunciato da NVIDIA per il 12 gennaio. A fare da protagoniste potrebbero infatti essere nuove GeForce RTX desktop, almeno dando retta ai numerosi rumor che parlano di diverse opzioni tra la GeForce RTX 3060 Ti con il doppio della memoria, la GeForce RTX 3080 Ti o addirittura una RTX 3060 liscia, destinata effettivamente alla fascia media visto il prezzo elevato, senza contare i rincari dovuti alla carenza di pezzo, della 3060 Ti.

Per la GeForce RTX 3080 Ti tra l'altro sono comparsi anche una presunta data di uscita, ovvero poco dopo il 17 febbraio, e le possibili caratteristiche, a partire da 20 GB di memoria. A rivelare il rumor è stato Igor's Lab, una fonte generalmente molto affidabile, che ha parlato di un chip GA102-250, piazzato per caratteristiche a metà tra il GA 120-300 della 3080 e il GA102-200 della RTX 3080. Diversi fattori parrebbero però rimanere uguali a quelli della RTX 3080 tra memoria GDDR6X a 19 Gbps, bus da 320-bit e banda passante di 760 GB/s. Dovrebbero inoltre rimanere uguali i consumi, con il maggior quantitativo di memoria e di CUDA core attivi che sembrerebbero essere complessati da un clock in boost inferiore, con 1635MHz contro i 1735MHz del modello base. Ciononostante ci aspettiamo frequenze di lavoro più alte nella stragrande maggioranza dei sistemi, lasciando il software NVIDIA libero di autogestire le frequenze, e una potenza non troppo distante dalla RTX 3090, con un prezzo presumibilmente a metà strada tra questa e la 3080. Puntiamo quindi su un prezzo più elevato della Radeon RX 6900 XT, come sappiamo mostruosa in quanto a potenza bruta, ma anche prestazioni nettamente superiori nei titoli RTX, con un salto ancora più importante laddove c'è il supporto per il DLSS. Questa infatti resta la tecnologia chiave dell'offerta NVIDIA, sebbene sia di poco interesse per chi cerca semplicemente il framerate più alto in giochi non supportati.

Ma con l'arrivo in campo di un upscaling basato sull'IA di Radeon, ci aspettiamo anche una maggior spinta sul DLSS, con una corsa orientata all'incremento delle prestazioni che potrebbe coincidere anche con aumenti prestazionali notevoli per le console di nuova generazione. Abbastanza, si spera, da compensare il peso del ray tracing anche in titoli come Quake II RTX, di recente arricchito con il supporto per le appena rilasciate Vulkan Ray Tracing che permettono di godere della versione potenziata del classico id Software anche con le Radeon RX, ma evidenziano il peso della mancanza di una tecnologia paragonabile al DLSS sulle nuove schede AMD. L'intento principale dell'operazione, comunque, sembra mirare a una standardizzazione che con l'evoluzione dei relativi ecosistemi dovrebbe rendere il ray tracing uno standard sempre più digeribile per l'hardware e spettacolare dal punto di vista della resa visiva.

Nel frattempo fanno grossi passi avanti anche i visori virtuali come abbiamo visto con il successo di Oculus Quest 2 e con i nuovi modelli di cui abbiamo parlato durante le scorse settimane. A questi va aggiunto anche il DecaGear che promette un'esperienza di alto livello con un prezzo abbordabile. Parliamo infatti di risoluzione complessiva 4K, tracking inside-out e tracciamento delle dita, per un pacchetto completo delle varie funzioni sparse sui visori in circolazione. Ma c'è dell'altro tra sensori per il tracking facciale, connessione wireless con il PC e un sensore da attaccare alla vita per garantire il tracking dell'intera figura del giocatore. Il tutto a 449 dollari, almeno per quanto riguarda i preordini che partiranno dal 21 maggio. Non male, sempre che tutto vada per il verso giusto.

Tra i finanziatori c'è infatti anche il Kurzman, comparso nei Panama Paper per questioni di società di advertising e privacy. Ma si parla più che altro di programmi potenzialmente indesiderati agganciati ad altri programmi, pratica utilizzata anche da fior di compagnie di grossa taglia, per un uomo comunque affiancato da altri fondatori e da 17 ingegneri che sembra aver lavorato duramente, tanto da tirare fuori anche un sistema di locomozione chiamato DecaMove che sarà inizialmente mandato a 300 influencer impegnati nella divulgazione legata alla realtà virtuale. Ovviamente siamo curiosi di scoprire le novità che porterà nel campo della locomozione virtuale, ma siamo ancora più curiosi del prezzo che se fosse basso potrebbe far compiere un passo in avanti importante alla strumentazione pensata per calarci in mondi simulati anche con tutto il corpo. Roba capace di rendere gli sparatutto virtuali decisamente più codibili, comprese edizioni particolari come i porting per Oculus Quest di Quake, Quake due e Half Life che, tra l'altro aggiornati per sfruttare i 90Hz del Quest 2, sono reperibili sulla la piattaforma di distribuzione SideQuest.