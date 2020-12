Call of Duty: Black Ops Cold War, il provato della Season One

Il tutto però tirando il freno a mano perché lo spauracchio di Cyberpunk 2077 , in pianificazione, aveva fatto slittare la Season One di qualche settimana. Le cose non sono andate proprio come previsto e lo strascico di polemiche si è prolungato a dismisura, togliendo comunque visibilità all'arrivo della prima stagione di Cold War, una stagione da non farsi sfuggire visto che sancisce l'inizio di una nuova era, un passo necessario per stare al passo coi tempi e indispensabile per non disperdere una base utenti non più disposta a spendere denaro su poche aggiunte condensate in un breve lasso di tempo: per la prima volta nella storia del brand tutto il supporto post lancio diventa così "gratuito".

È passato ormai un mese dal lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War, un titolo accolto molto bene in sede di recensione grazie a una modalità single player solida con spunti interessanti e un multi che, al netto del bilanciamento, ci aveva divertito parecchio. Dopo aver ricevuto critiche positive anche dallo zoccolo duro dei giocatori, Activision ha iniziato a supportare il titolo come di consueto, aggiungendo nuove mappe, armi e modalità all'equazione.

La rivoluzione del brand

Fortnite ha cambiato gli equilibri e l'importanza del titolo di Epic si vede anche in queste situazioni, con i contendenti costretti a rincorrere e adeguarsi a un mercato in cui non dettano più le regole. Seguire la strada già tracciata da altri può avere però anche dei risvolti positivi e Call of Duty: Black Ops Cold War affonda appieno le mani nel terreno, cogliendo tutte le particolarità dei pass battaglia. La prima stagione di Cold War mette sul piatto una quantità abnorme di skin, gadget estetici e pure di armi e modalità, racchiuse in un immenso pacchetto.

Il Battle Pass si presenta con tre modalità di acquisizione: quella gratuita che vi permette di giocare regolarmente per tutti e cento livelli sbloccando saltuariamente qualche ricompensa chiave (come armi e COD Points); la versione Standard con cui guadagnare ricompense per ogni livello e una versione Deluxe a più del doppio del prezzo per partire con un boost di venti livelli sulla tabella di marcia. In questi due giorni ci siamo dunque messi a giocare furiosamente per capire il rateo di crescita con le partite e calcolare la convenienza o meno dell esborso di denaro. Le ricompense, intanto, come dicevamo, sono succose e interessanti e fortunatamente Activision persegue la strada di rimborso del prezzo del biglietto, disseminando il Pass Battaglia con una quantità sufficiente di Punti COD per permettervi di acquisire il pass anche per la prossima stagione.

Sembra chiaro dunque che l'impronta principale sia la voglia di tenervi incollati ai server, continuare a farvi giocare e gratificarvi nel mentre, mantenendo al contempo vivo l'ecosistema. Ecco allora che spendere quei 2400 Punti Cod per partire con un boost risulta forse poco conveniente e fatichiamo a vederne il vero valore nell'acquisto. Se non siete in grado, per tempo o per voglia, di arrivare alla fine del pass non saranno certo quei venti livelli extra ad aiutarvi e il nostro consiglio quindi è quello di risparmiare e acquistare con gli stessi soldi, eventualmente, il pass della Season 2. All'acquisto vi verranno fornite nuove skin, un boost agli XP permanente del 10% e la possibilità di giocare nei panni di Stitch, il nuovo cattivone antagonista di Adler visto nella presentazione dell'evento. Nulla per cui strapparsi i capelli, onestamente, ma è comunque un contenuto standard ormai per questo tipo di produzioni, così come lo sono i gadget alle armi o le cassette anni 80 da far andare a tutto volume. La struttura dei Season pass è però ormai chiara e, nonostante le inevitabili critiche da parte dei giocatori che si aspettavano di più da Cold War, ci troviamo davanti a un'offerta comunque molto chiara nei suoi contenuti e davvero ricca in puri termini quantitativi. Parliamo insomma di un enorme passo avanti rispetto a qualsiasi loot box o DLC Pack con quattro mappe e qualche modalità superflua visti in passato nella serie.