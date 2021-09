Il loop temporale nei videogiochi: da Majora's Mask a Outer Wilds

Finalmente è arrivato Deathloop: l'ultima fatica di Arkane Studios per PC e PS5 presenta una particolare meccanica legata al loop temporale che costringe il protagonista a rivivere continuamente la propria missione. Un'idea di gameplay sicuramente originale, che risulta interessante alla luce delle ben note abilità del team nella gestione del level design. Tuttavia, l'espediente del loop temporale non è nuovo nei videogiochi: tralasciando il suo utilizzo come elemento puramente narrativo, il "loop" è la base su cui è stato costruito il gameplay di alcuni titoli, che hanno spesso proposto degli intricati enigmi la cui soluzione richiede di rivivere certi avvenimenti ripetutamente.

The Legend Of Zelda: Majora's Mask

The Legend Of Zelda: Majora's Mask è arrivato anche in forma si remake su 3DS

Partiamo da quello che forse è il più classico dei loop all'interno della storia del videogioco. E togliamo il forse. The Legend Of Zelda: Majora's Mask è un capolavoro senza tempo anche grazie all'intuizione di gameplay che permette a Link di tornare indietro di 3 giorni, per evitare il catastrofico impatto della luna sul villaggio di Termina. Attraverso questo viaggio nel tempo viene quindi a formarsi un vero e proprio loop temporale, all'interno del quale è possibile influenzare il corso degli eventi. E' così che impariamo a conoscere il ritmo del villaggio e le abitudini dei suoi abitanti, provando e riprovando ad approcciarci alle situazioni nel momento giusto o intervenendo direttamente per modificare la catena di avvenimenti.

Forse anche a causa della sua natura di seguito dell'immortale Ocarina of Time, Majora's Mask è ancora oggi considerato come uno dei titoli più controversi della serie. Nonostante l'accoglienza piuttosto tiepida dell'epoca, vi consigliamo assolutamente di dare una chance ad uno dei capitoli più interessanti di The Legend of Zelda.