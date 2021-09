Wuchang Fallen Feathers: video gameplay da 18 minuti di un souls-like cinese

Leenzee Games, team cinese fondato nel 2016, ha pubblicato un video gameplay da 18 minuti di Wuchang: Fallen Feathers. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione con un stile da souls-like. Potete vedere il filmato completo qui sopra. L'anno di uscita è il 2024. Attualmente non sono note le piattaforme di riferimento.

Il trailer gameplay di Wuchang: Fallen Feathers ci permette di vedere la protagonista femminile del gioco. La ragazza utilizza una lunga lama per combattere e, sul braccio sinistro, ha delle piume, che chiaramente sono legate al sottotitolo del gioco. Considerando che il gioco non uscirà prima di 3 anni, elementi come l'interfaccia utente sono certamente provvisori, ma già ora ci permettono di vedere che l'impostazione sarà abbastanza classica. Possiamo vedere una barra della vita e una della stamina, oltre a slot per l'uso rapido degli oggetti e un contatore dei punti esperienza.

Wuchang: Fallen Feathers, la protagonista del gioco mentre impugna una spada

Il sistema di combattimento sembra molto classico, con attacchi corpo a corpo, schivate e anche i classici backstab, i colpi critici alle spalle che eseguono grandi danni. In particolar modo, questi ricordano molto quelli di Bloodborne, sia per i grandi schizzi di sangue che per il suono prodotto. Possiamo bloccare la telecamera sui nemici, per muoverci in modo più ordinato durante gli scontri. Vediamo anche che i nemici lasciano cadere del bottino, come tipico per il genere. Vediamo inoltre che la protagonista potrà usare diversi tipi di armi, che avranno il proprio moveset.

Il video gameplay di Wuchang: Fallen Feathers si conclude con una boss fight contro una enorme creatura metà ferina e metà umana.

Se siete in cerca di souls-like, sappiate che Dark Souls Nightfall sarà il miglior modo per attendere Elden Ring.