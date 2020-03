DOOM Eternal, i commenti dei lettori

DOOM Eternal si è confermato quel grande sparatutto che molti si aspettavano. A noi il titolo è piaciuto per diverse ragioni, tra le quali l'azione sparatutto, che propone sequenze altamente spettacolari, il suo ottimo gunplay e la libertà di poter personalizzare l'esperienza intervenendo su vari aspetti del gioco. Ma non lo abbiamo considerato quel capolavoro che forse in tanti si aspettavano per qualche piccola mancanza, come delle sezioni platform un po' noiosette alla lunga e che finiscono per rallentare il ritmo, e delle nuove aggiunte al loop del gunplay che non appaiono perfettamente rifinite. E i nostri lettori? La penseranno come noi, oppure avranno trovato pregi e difetti maggiori o differenti?

Peggio di Animal Crossing???

Sul forum di Multiplayer.it, sotto la nostra recensione di DOOM Eternal, le discussioni sul gioco sono state abbastanza tranquille, anche perché la maggior parte dei nostri lettori, bene o male, si è trovata d'accordo col nostro recensore, Pierpaolo Greco, sui pregi e sui difetti del gioco. Diverso invece il discorso sul voto e in generale sulla recensione in sé. Ad ogni modo si parte subito con commenti inerenti l'hype e la spasmodica attesa di alcuni appassionati della serie, fino all'intervento del nostro utente ZeldaFX che esalta la recensione, dicendo poi di non vedere l'ora di giocarci. "Sono assolutamente d'accordo sulla questione delle sezione platform che secondo me non hanno senso di esistere in un gioco come questo".

Ma appena pochi commenti dopo, partono le prime polemiche. L'utente iragione, per esempio, non si capacita di come il nuovo Animal Crossing sia stato giudicato meglio dell'ultima fatica di id Software. "9,5 ad animal crossing e 8,8 a doom.... qualquadra non cosa", è il suo intervento. Inutile sottolineare come quest'ultimo provochi una serie di commenti a raffica, alcuni ironici, altri piccati, scatenando una lunga discussione. "Perchè non ha senso paragonare 2 generi diversi", è il parere di Evilshan, che poi entra nel dettaglio: "cerchi uno sparatutto? DoomE per M.it è da 8,8 nel genere degli sparatutto, Animal Crossing non è uno sparatutto,e se cerchi un gioco di quel tipo per M.it è da 9,5, è come paragonare il voto a scuola di matematica ed italiano, sono 2 materie diverse, non ti do 8 in matematica perchè scrivi bene in italiano".

E mentre incalza il dibattito, c'è chi sembra avere la soluzione in tasca: "perché non mettere due voti, uno di genere e uno complessivo?", scrive devian95, che di fatto sostiene di essere anni che lo scrive, "per evitare inutili polemiche". Ma la proposta viene subito bocciata dal redivivo Evilshan, per il quale "un voto complessivo non ha senso, se domani esce un nuovo gioco di calcio e prende 10, perchè è perfetto sotto ogni punto di vista, come puoi effettivamente dire che sia migliore di un The Last of Us?". E ancora: "Creeresti ancora più polemiche, perchè stai dando un assoluto su tutti i giochi, cosa che si fa paragonando, come l'utente sopra Doom a Animal Crossing. Non capisco perchè si è ossessionati sempre dal voto, come se un gioco al di sotto di un numero non va giocato o ci macchi il curriculum di giocatore. Personalmente non paragono mai 2 giochi di generi differenti, e credo nessuno dovrebbe farlo, perchè non ha senso paragonare PES a The Witcher 3 o con lo stesso Doom".