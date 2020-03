Justice League e Snyder Cut: gli eroi pronti alla battaglia finale si mostrano in un'immagine

Le vicende legate al film Justice League sono ormai note in tutto il mondo, e parte di queste è entrata già nella leggenda. Parliamo della Snyder Cut, la versione del film firmata da Zack Snyder e mai completata a causa del tragico incidente legato alla figlia. Ma oggi emerge nella rete una nuova, fantastica immagine che dovete vedere a tutti i costi.

Questa immagine di Justice League appartiene alla Snyder Cut, e mostra i principali eroi protagonisti del film pronti alla battaglia finale. Ci sono Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Batman (Ben Affleck), e Aquaman (Momoa), mentre manca ovviamente Superman. Questo è parte del rarissimo materiale mai mostrato al pubblico, che invece ha potuto gustare nei cinema la versione della pellicola completata e rimaneggiata da Joss Whedon, che di certo non è stata un successo al botteghino.

Di tanto in tanto Snyder torna a parlare della "sua" versione di Justice League , tanto che ormai il film è noto come se fosse stato rilasciato in due differenti edizioni, mentre nei fatti solo quello di Whedon è ufficialmente disponibile. Chissà se prima o poi i produttori renderanno anche disponibile il film di Snyder, ormai oggetto di un vero e proprio culto.