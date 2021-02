eSerie A TIM: il video del backstage del Draft di PES 2021

La eSerie A TIM sta per partire. Le 17 squadre del massimo campionato hanno scelto i loro rappresentanti, che si andranno a sfidare per scoprire chi sarà il primo Campione d'Italia virtuale. Nel video del backstage del Draft della eSerie A TIM di PES 2021 possiamo scoprire il volto e le emozioni dei campioni che si sfideranno per il primo Scudetto virtuale.

Nel corso dell'evento, 17 player dei 32 che hanno superato le fasi di qualificazione hanno scoperto quale Club della Serie A TIM rappresenteranno sui campi virtuali di eFootball PES 2021, di supporto ai pro player titolari.

La Regular Season della eSerie A TIM | eFootball PES 2021 avrà inizio il 30 marzo 2021 e potrà essere seguita sia su Twitch che su YouTube. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato uno speciale sul Draft di FIFA 21 e PES 2021 della eSerie A TIM.

Qui di seguito l'elenco delle squadre eSport di Serie A che partecipano a questa manifestazione:

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Juventus

Lazio

Parma

Roma

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

In queste settimane Konami è molto attiva sotto il profil esport. Nei giorni scorsi, infatti, si sono giocate le qualificazioni che hanno decretato gli azzurri che andranno a comporre la eNazionale che cercherà il bis a UEFA eEuro 2021.