The Division 2 su PS5, alcuni problemi grafici verranno risolti domani

The Division 2 otterrà domani un aggiornamento che richiederà un blocco momentaneo dei sistemi online e darà modo a Ubisoft anche di rilasciare una patch specifica per la versione PS5 in grado di correggere il problema grafico della nebbia volumetrica.

A dire il vero si tratta solo di uno dei problemi rilevati sulla versione PS5 di The Division, che come abbiamo visto anche da una recente analisi tecnica si presenta come una sorta di disastro inaspettato, ma è un inizio, in attesa di ulteriori correzioni che potrebbero arrivare in seguito.

Come riportato nel messaggio ufficiale su Twitter, i server di The Division 2 verranno spenti per manutenzione domani, 16 febbraio 2021, dalle ore 10:30 italiane (circa) per degli aggiornamenti da applicare lato server, ma questo fornirà anche l'occasione per il rilascio di una patch specifica per PS5, a quanto pare.

"Il tempo di offline è previsto durare 3 ore, includerà anche un aggiustamento per la nebbia volumetrica mancante su PS5", si legge nel tweet di Ubisoft. A dire il vero la nebbia volumetrica non sembra essere l'unico problema della versione PS5 del gioco, dunque è possibile che altre correzioni arrivino in seguito, ma intanto si tratta comunque di una correzione nel giusto senso, in attesa di vederne i risultati.

Tra l'altro, Ubisoft ha annunciato di recente che The Division 2 riceverà nuovi contenuti nel 2021, dunque un supporto a lungo termine è previsto dal publisher.