Super Mario 3D World + Bowser’s Fury il 17 febbraio celebra la Festa del Gatto

Per il lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Nintendo ci rende partecipi di una curiosa iniziativa, ovvero di voler celebrare la Festa Nazionale del Gatto. Dato che i simpatici felini sono tra i protagonisti di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, la grande N vuole approfittarne per creare una connessione tra l'ultima avventura dell'idraulico italiano e celebrare questo divertente appuntamento.

Scopriamo tutti i dettagli:

Il 52% degli italiani possiede un animale domestico e, tra questi, oltre 7 milioni sono gatti. Quest'anno, per festeggiare i tantissimi mici di tutta Italia nella giornata a loro dedicata, c'è anche un nuovo videogame di Super Mario: un'avventura in cui amanti di felini e videogiochi potranno giocare nei panni di un'esclusiva versione gatto del personaggio Nintendo.

Eleganti, ma anche un po' goffi, altezzosi, ma anche giocherelloni: i gatti sono senza dubbio tra gli animali più amati, soprattutto dai social. Sono oltre 7 milioni i felini presenti nelle case delle famiglie italiane, dato che li colloca al secondo posto degli animali domestici più diffusi nel Bel Paese. L'occasione per festeggiare i numerosi mici di tutta Italia sarà il 17 febbraio, data in cui si celebra ufficialmente la Festa Nazionale del Gatto, una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe dalle sette vite. Quest'anno si unisce ai festeggiamenti anche il mitico Super Mario, l'icona dei videogiochi Nintendo che nel nuovo Super Mario 3D World + Bowser's Fury si trasforma in un'esclusiva e adorabile versione gatto.

Ma perché proprio il 17 febbraio? Dal 1990, la data scelta per festeggiare i gatti è ricaduta su questo giorno per diversi motivi, tutti collegati alle credenze che gravitano attorno a questi animali. La prima, celeberrima, sono le loro sette vite: basta guardare le due cifre da cui è formato il numero 17 per capire il perché. E ancora, 17 è un numero collegato tradizionalmente alla sventura, così come in passato i gatti, da sempre visti come animali fuori dal comune e associati alle streghe. Non è infatti un caso che febbraio venisse definito da alcuni detti popolari "il mese dei gatti e delle streghe". Febbraio è anche il mese dell'Acquario, il segno zodiacale degli spiriti liberi, che fanno dell'originalità e dell'anticonformismo la loro caratteristica principale. Insomma, i gatti sono da sempre considerati creature incredibili, quasi magiche, perciò festeggiarli con un videogioco non è poi così strano.

E perchè Super Mario 3D World + Bowser's Fury? Perchè all'interno del videogioco è inclusa anche Bowser's Fury, un'esperienza separata dalla classica modalità a livelli che aggiunge ancora più ore di gioco, arricchendo ulteriormente i già numerosi contenuti presenti nell'episodio principale. I giocatori potranno allearsi con Bowser Junior per fermare la furia di un gigantesco Bowser, prendendo il controllo di un altrettanto enorme Mario gatto: una vera e propria sfida tra colossi. In concomitanza con il gioco arrivano inoltre due nuove statuette amiibo, acquistabili separatamente presso rivenditori selezionati: Mario gatto e Peach gatto. Entrambi questi amiibo arricchiranno l'esperienza in Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

