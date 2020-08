GameTrack vi aiuta a tenere traccia dei vostri videogiochi preferiti

Sicuramente vi è già capitato di non riuscire a tenere traccia delle numerose uscite videoludiche. Ancora più difficile è rimanere al passo con tutti i videogiochi disponibili sulle varie piattaforme, riuscendo a terminarli tutti nel loro periodo di lancio. Ed è così che si forma la famosa lista degli arretrati o se preferite il tanto temuto "backlog". Fortunatamente al giorno d'oggi, come accade per molte altre cose, possiamo semplificarci la vita utilizzando un'applicazione dedicata sul nostro smartphone. GameTrack , realizzata da Joe Kimberlin-Wyer, fa proprio questo: aiuta a gestire la nostra collezione di titoli videoludici , permettendo di tenere traccia dei videogiochi già conclusi, quelli da finire e i giochi da recuperare. Andiamo a scoprirla in questo nostro articolo dedicato per vedere come funziona, cosa offre e come potrebbe tornarvi utile.

All'interno dell'applicazione troverete tutti i videogiochi, sia già usciti che in arrivo, per poterli suddividere manualmente nelle liste appena menzionate. Aggiungendo un apposito titolo nell'Archivio, sarà possibile assegnarli un voto e una tag per categorizzarlo come "Finito", "Completato" o "Abbandonato".

Dopo aver scaricato gratuitamente GameTrack dall' App Store , dovremo completare qualche piccolo passaggio per la creazione del nostro account. Grazie alla registrazione rapida tramite l'Apple ID sarà possibile concludere questa fastidiosa operazione in pochi tap. Dopodiché l'applicazione ci chiederà di eseguire l'accesso ai nostri account di gioco , come quello di Playstation, Xbox e Steam. In questo modo GameTrack sarà in grado di rilevare automaticamente i nostri titoli posseduti sulle varie piattaforme e quindi aggiungerli alla nostra collezione.

Le sezioni

GameTrack si divide in quattro sezioni ben distinte, accessibili grazie al classico menu nella parte inferiore dell'applicazione. Nella prima sezione (partendo da sinistra verso destra) troveremo le liste delle quali vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo. Qui sarà quindi possibile vedere i titoli presenti in ognuna di esse ed eventualmente modificare la loro posizione, qualora ad esempio avessimo appena finito un videogioco da tempo presente nella nostra lista arretrati. Successivamente troviamo la sezione "Scopri" nella quale potremo dare un'occhiata ai videogiochi più popolari del momento, così come ai titoli in arrivo nei prossimi mesi o direttamente alle piattaforme di gioco disponibili nell'applicazione. Accedendo per esempio alla voce "Playstation 5", al suo interno troveremo tutti i titoli annunciati per questa console, in modo da poterli da subito suddividere nelle nostre liste.

La terza sezione ci permette di tenere traccia dell'attività all'interno di GameTrack, ed eventualmente, vedere cosa stanno giocando i nostri amici. L'applicazione infatti permette di seguire altre persone per poter vedere le loro liste e il loro voti assegnati ai rispettivi videogiochi giocati. Infine, nell'ultima sezione troveremo il riepilogo del nostro profilo utente. In questa scheda troveremo anche delle utili statistiche nelle quali ci verranno esposti i nostri generi videoludici più giocati, le nostre piattaforme preferite, i videogiochi più amati ed i nostri progressi svolti nell'ultimo mese. In fondo invece troveremo l'elenco degli account collegati con il profilo di GameTrack per poter gestire i vari profili di gioco utilizzati su Playstation, Xbox e PC.