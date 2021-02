Gods Will Fall, trailer di lancio per Ps4, Switch, Xbox One, PC e Stadia

Clever Beans e Koch Media hanno recentemente pubblicato il trailer di lancio del loro Gods Will Fall. Questo gioco d'azione dark fantasy è disponibile da oggi su PS4, Switch, Xbox One, PC e Stadia.

Avete letto la nostra recensione di Gods Will Fall?

Gods Will Fall è stato sviluppato da Clever Beans, uno studio con sede a Manchester. Nel gioco bisognerà utilizzare otto diversi guerrieri, ciascuno equipaggiato con la propria arma, per svelare gli oscuri segreti che si celano dietro ogni antico dio.

I giocatori possono scegliere l'edizione standard o la Valiant Edition, che include l'Hunter's Head Gear (precedentemente disponibile per coloro che hanno prenotato il gioco) e il DLC Valley of the Dormant Gods.

Il DLC Valley of the Dormant Gods aggiunge tre nuovi dei - oltre ai 10 già presenti - due nuove classi di armi, nuovi oggetti, nuove abilità, overworld extra e abiti da guerriero. Il contenuto verrà pubblicato episodicamente come tre nuovi livelli all'interno del gioco nei prossimi mesi. Ogni livello includerà un nuovo Dio, insieme agli altri contenuti bonus.