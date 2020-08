Hood: Outlaws & Legends, l'anteprima

Hood: Outlaws & Legends è il nuovo action online a base multiplayer di Sumo Newcastle, annunciato nel corso dell'ultimo State of Play e in uscita nel corso del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

La sensazione è di trovarsi di fronte a un'esperienza in per certi versi simile a quella di For Honor , con orde di soldati controllati dall'intelligenza artificiale che si frappongono fra noi e il bottino di turno, con al tempo stesso la presenza di una seconda squadra che dovrà farsi largo attraverso le medesime difficoltà prima di dar vita a un confronto diretto.

Le sequenze successive sono in-game e offrono una rapida carrellata delle situazioni che ci troveremo ad affrontare in Hood: Outlaws & Legends, nella fattispecie corse a perdifiato per accedere alle fortezze fintanto che le porte rimangono aperte, violenti combattimenti con armi da botta e da taglio, uso di arco e frecce oppure di pugnali, nonché momenti in cui gli avversari sullo schermo diventano molto numerosi.

Nel video i fuorilegge si muovono all'unisono, eliminando le guardie in maniera silenziosa, utilizzando fumo e lame nascoste, oppure procedendo in maniera chiassosa e dando vita a furiosi scontri a viso aperto. Quando il quartetto raggiunge finalmente l'obiettivo, ci sono altri banditi ad aspettarli e così nasce una nuova battaglia per aggiudicarsi il premio.

Ci troveremo dunque a esplorare castelli e borghi medievali che dalle prime immagini appaiono discretamente ampi e dettagliati. La ricostruzione effettuata da Sumo Newcastle non ha tuttavia alcuna pretesa di realismo o fedeltà storica, anzi gli sviluppatori hanno anticipato di aver introdotto nel mondo di Hood anche elementi fantasy , in primo luogo la magia. Fin dove si sono gli spinti? Per il momento non è dato saperlo, ma avremo tante occasioni per scoprirlo: la strada che porterà al lancio del gioco è ancora lunga.

Come detto, Hood: Outlaws & Legends vanta un' ambientazione particolarmente affascinante, che reinterpreta il mito di Robin Hood immaginando il personaggio più come una leggenda che non come una figura reale. I fuorilegge che controlleremo nel gioco si ispirano proprio a lui, organizzandosi per attaccare le fortezze gestite dallo Stato e impossessarsi dei loro tesori, si suppone al fine di redistribuirli fra la popolazione.

Gameplay

Hood: Outlaws & Legends è un PvPvE in cui due squadre composte da quattro giocatori si sfidano per rubare uno scrigno custodito all'interno di una fortezza dello Stato. Non si tratta di arrivare semplicemente per primi al bottino: le casse sono pesanti e vanno trasportate in un luogo sicuro perché la missione risulti completata, il che significa che il gameplay vanta numerose sfaccettature, inclusi alcuni elementi survival derivanti dal fatto che le munizioni per le armi sono limitate e vanno dunque utilizzate con parsimonia o rubate ai cadaveri dei nemici uccisi.

Non è tutto: gli scontri frontali sono complessi e ciò finisce per premiare inevitabilmente gli approcci stealth in cui ci si avvicina silenziosamente ai nemici e li si elimina con un coltello oppure usando un arco con un tiro di precisione. Ad ogni modo, sono disponibili diverse classi per i personaggi, ognuna caratterizzata da abilità differenti che possono sposarsi o meno con il nostro stile di gioco. La composizione del team rientra fra le prerogative strategiche e va pianificata insieme ai compagni prima di entrare in azione: mai come in questo caso, bisognerà collaborare per poter vincere.