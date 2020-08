Classifica UK, Animal Crossing: New Horizons torna primo e Nintendo Switch domina

Animal Crossing: New Horizons torna al comando della classifica UK, superando Ghost of Tsushima che era primo la settimana scorsa e confermando il dominio di Nintendo Switch sulla top 10 inglese.

Sono infatti ben sei su dieci i giochi per la console ibrida giapponese presenti in classifica: il già citato Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Paper Mario: The Origami King, Ring Fit Adventure e 51 Worldwide Games.

Tornando ad Animal Crossing: New Horizons, ci troviamo di fronte all'ennesima conferma di un successo che non accenna a diminuire: il titolo ha da poco superato i 22 milioni di unità su Nintendo Switch e risulta essere il terzo gioco più venduto di sempre in Giappone.

Classifica UK, settimana dal 3 al 9 agosto 2020