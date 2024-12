Il 2024 dei videogiochi in numeri e trend

Il 2024 è ormai giunto al termine e come ogni anno le maggiori società di analisi hanno iniziato a tirare le somme sul mercato dei videogiochi: accanto agli stralci delle ricerche svolte da NewZoo, da Statista, da Sensor Tower e dall'Entertainment Software Association, sono riemerse anche le relazioni prodotte da grandi firm come Bain & Company e Boston Consulting Group. Aggiungendo al calderone i dati raccolti da Circana, GSD, Nielsen e Famitsu per quel che concerne le vendite effettive in diversi territori, è finalmente possibile farsi un'idea specifica dello stato di un'industria che, oltre a trovarsi nel pieno di un periodo di transizione, continua a inviare segnali estremamente contrastanti: alla crisi di alcuni grossi publisher e alle ondate di licenziamenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni si affiancano, infatti, le storie di alcuni straordinari successi e l'emersione di nuovi colossi. Il mercato dei videogiochi continua a crescere, ma lo fa nel segno del cambiamento: anche se la torta continua a ingrandirsi, gli equilibri si spostano di continuo in ragione dei mutamenti nelle piattaforme preferite dagli utenti e nei metodi di fruizione dei prodotti, tratteggiando i confini di numerose isole di pubblico completamente diverse l'una dall'altra nonché di produttori che operano in maniera antitetica, il tutto mentre il baricentro generale dell'industria sembra tendere sempre più verso l'oriente. È arrivato il momento di tirare qualche somma: analizziamo i numeri dell'industria dei videogiochi nel 2024, prestando particolare attenzione ai trend, ai risultati, ai dati di vendita e a qualsiasi elemento possa risultare utile per comprendere a fondo lo stato del mercato.

Il numeri del mercato dei videogiochi nel 2024 Nel 2024 si stima che il mercato dei videogiochi abbia raggiunto un valore totale compreso fra i $180 miliardi e i $204 miliardi, a seconda degli elementi che si sceglie di includere nell'equazione. Secondo i dati di NewZoo condivisi da Gamesindustry, il mercato gaming nel complesso vale oggi $184,3 miliardi, con una crescita anno su anno dello 0,2%: di questi, il 50% è costituito dal settore mobile ($92,5 miliardi), seguito a lunga distanza dall'ecosistema Console ($50 miliardi, con un calo del 4% rispetto al 2023) e infine da quello PC ($41,5 miliardi). Le fette del mercato dei videogiochi stando ai dati di NewZoo e Gamesindustry Sempre NewZoo ha compiuto una ricerca specifica per determinare il rapporto tra i proventi del mercato fisico rispetto a quello digitale: nel 2024 le vendite digitali ammontano a $175,8 miliardi mentre quelle fisiche a soli $8,5 miliardi, con uno schiacciante rapporto del 95,4% contro il 4,6%. Sul fronte PC questa differenza si fa ancora più impressionante, perché solo l'1% dei videogiochi vengono acquistati in copia fisica, mentre la piattaforma console può ancora vantare uno zoccolo duro del 16%; viene da sé che il mobile - segmento più redditizio in assoluto - è intrinsecamente digital only. Per completezza d'informazione, nel 2023 le vendite fisiche ammontavano al 17% del totale contro il 4,6% di quest'anno, dunque è possibile affermare senza particolari riserve che questo tipo di mercato stia "morendo" più rapidamente del previsto. Passando ai videogiocatori, si stima che il pubblico totale ammonti a circa 3,5 miliardi, dei quali 1,5 miliardi consumano prodotti premium a pagamento e 2 miliardi solo free to play. La distribuzione globale cementa ulteriormente la preponderanza dell'Asia sul resto del mondo: sono 1,8 miliardi i giocatori asiatici e sudest asiatici, contro i 244 milioni del Nordamerica, i 454 milioni dell'Europa, i 355 milioni dell'America Latina e i 544 milioni in Africa e Medio Oriente. Ci sarebbe anche da aprire un discorso relativo all'età degli appassionati, con la massima che sta aumentando e la minima che sta diminuendo: secondo gli esperti non è mai esistito momento migliore per raggiungere inedite nicchie d'utenza proprio in ragione delle nuove fasce over 50 e under 12. Che generi si giocano in relazione all'età secondo il report del BCG Al fine di tratteggiare un quadro onnicomprensivo vale la pena prestare uno sguardo approfondito anche agli equilibri fra le principali piattaforme. Per quanto riguarda le console più recenti dei principali platform owner, PlayStation 5 di Sony ha piazzato oltre 65 milioni di unità, si stima che le Xbox Series X|S di Microsoft abbiano ormai raggiunto quota 30 milioni, mentre Nintendo Switch - che appartiene ancora alla generazione passata - ha ormai infranto il muro dei 146 milioni di pezzi. Chiamando in causa i servizi, Xbox Game Pass dovrebbe avere ormai oltrepassato quota 38 milioni di abbonati (34 milioni più i 4 milioni stimati al lancio di Call of Duty: Black Ops 6), gli ultimi dati ufficiali di marzo relativi a PlayStation Plus riferivano di oltre 47 milioni di abbonati, mentre Nintendo ha comunicato lo scorso settembre che Nintendo Switch Online può vantare oltre 34 milioni di abbonati. Uscendo dai radar dei grandi platform owner, il primo attore che s'incontra è NVIDIA GeForce Now con i suoi 25 milioni di membri, invece sono in calo i servizi dedicati forniti dai maggiori publisher, in vetta ai quali siede ancora EA Play. Per il primo anno tutti i platform owner si sono messi in assetto nella guerra ai servizi Infine, in particolar modo in un'annata come il 2024, non si può chiudere il quadro generale senza puntare i riflettori su Steam: la piattaforma di Valve ha appena infranto il suo precedente record con un picco di 37 milioni di giocatori connessi contemporaneamente, inoltre ha raggiunto quota 132 milioni di utenti attivi su base mensile e 69 milioni su base giornaliera. In forte crescita anche Epic Games Store che, stando ai dati più recenti diffusi dal patron Tim Sweeney in persona durante una conferenza, ha raggiunto oltre 270 milioni di utenti registrati e 70 milioni di utenti attivi su base mensile, gran parte dei quali radunati grazie alla presenza in esclusiva di Fortnite.

I numeri dei singoli videogiochi nel 2024 Analizzare i risultati dei singoli videogiochi è un compito estremamente difficile: in assenza di dati forniti dai produttori stessi, bisogna spesso affidarsi a report incompleti o comunque intrinsecamente viziati da specifiche limitazioni imposte dai mercati. Per fare un esempio, il report di Circana relativo al territorio statunitense prende in considerazione i ricavi in dollari di ciascun componente della sua classifica, pertanto adotta una metrica obiettiva ed efficace. Altre fonti, invece, tendono ad affidarsi ai soli dati retail, dunque vi invitiamo a tener sempre d'occhio il contesto specifico di ciascuna selezione (nei report GSD, per esempio, Nintendo fornisce solo i risultati delle copie fisiche, quindi è molto raro che i suoi giochi occupino posizioni elevate). Analizziamo i videogiochi più venduti nelle diverse regioni del mondo. EA Sports FC 25 è ormai il dominatore assoluto del mercato europeo I nuovi videogiochi più venduti in Europa Fonte GSD, unità fisiche e digitali di videogiochi pubblicati nel 2024. Alcuni titoli, com Palworld e Black Myth: Wukong, non sono tracciati. EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 Helldivers II Warhammer 40K: Space Marine II Dragon Ball Sparking! Zero The Last of Us Part II - Remastered Super Mario Party Jamboree Astro Bot Dragon's Dogma II Final Fantasy VII Rebirth I videogiochi più venduti in Europa Fonte GSD, unità sia fisiche che digitali. EA Sports FC 25 EA Sports FC 24 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Nella classifica statunitense ci sono addirittura due diversi capitoli di Call of Duty I videogiochi più venduti negli USA Fonte Circana, per vendite complessive in dollari. EA Sports College Football 25 Call of Duty: Black Ops 6 Helldivers 2 Dragon Ball Sparking! Zero Call of Duty: MWIII Madden NFL 25 EA Sports FC 25 EA Sports MVP Bundle Elden Ring Dragon's Dogma 2 I videogiochi più venduti in Giappone Fonte Famitsu, retail only. Dragon Quest III HD-2D Remake Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Bros. Wonder Momotaro Densetsu World: Chikyu wa Kibo de Mawatteru! Final Fantasy VII Rebirth Animal Crossing: New Horizons Powerful Pro Yakyu 2024-2025 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Minecraft Switch Edition Come da tradizione il mercato giapponese si muove in una direzione totalmente diversa rispetto al resto del mondo I videogiochi mobile più redditizi Fonte Sensor Tower. Monopoly Go ($2,47 miliardi) Honor of Kings ($2,35 miliardi) Royal Match ($1,91 miliardi) Roblox ($1,62 miliardi) Last War: Survival ($1,46 miliardi) Candy Crush Saga ($1,39 miliardi) Whiteout Survival ($1,26 miliardi) Coin Master ($1,12 miliardi) Dungeon Fighter ($1,08 miliardi) Game for Peace ($1,07 miliardi)

Alcuni trend dei videogiochi nel 2024 Il Bain's Video Games Consumption Survey ha individuato gli elementi che i videogiocatori desiderano più d'ogni altra cosa dall'industria: sono, in ordine di importanza, l'aggiunta regolare di nuovi contenuti per il titolo amato, la possibilità di giocare e condividere i salvataggi su tutti i dispositivi, infine la capacità di giocare con gli amici anche su dispositivi diversi. Si tratta di risposte più che sensate: il 70% degli appassionati acquista videogiochi su più dispositivi, 8 fra i 10 titoli più giocati del pianeta sono disponibili per diverse piattaforme, e in tal senso bisogna leggere anche il progressivo abbandono dell'esclusività che sta caratterizzando i maggiori publisher del pianeta e che molto probabilmente sarà centrale nei prossimi anni. Helldivers 2 è l'unico nuovo gioco pubblicato nel 2024 a essere presente in quasi tutte le classifiche delle vendite Questo identikit parrebbe cucito su misura sui giochi come servizi, che a modo loro sono riusciti a rendersi ancora una volta protagonisti del 2024. Quando si parla dell'approccio live service è ormai chiaro ed evidente che sia del tutto errato fare di tutta l'erba un fascio: mentre Concord si è rivelato uno dei più rovinosi fallimenti nella storia dei videogiochi, Helldivers II ha raggiunto la Top 10 dei titoli più venduti nella maggior parte delle regioni del mondo, e questa dicotomia rappresenta una fotografia perfetta del mercato contemporaneo. I nuovi colossi asiatici vivono di giochi come servizi, gli unici due giganti inamovibili del mercato occidentale - EA Sports FC e Call of Duty - sono giochi come servizi, nuovi fenomeni come Path of Exile 2 e Marvel Rivals sono giochi come servizi, eppure al tempo stesso il fragore della caduta di Suicide Squad: Kill the Justice League continua a generare un'eco, mentre la cancellazione a fine 2023 di The Last of Us Online è stata accolta fra scroscianti applausi. Un altro dato interessante che emerge dalle ricerche di Bain & Company riguarda gli User Generated Content, o UCG. Stando al report di agosto, nel 2024 il 79% dei videogiocatori ha interagito con contenuti creati direttamente da altri utenti, e questo è un dato che prende in considerazione il mondo del modding, server privati come quelli di FiveM dedicati a Grand Theft Auto V, nonché gli strumenti messi a disposizione della comunità in prodotti come Fortnite e Roblox. Tale numero non era mai stato così elevato e suggerisce un futuro nel quale l'apporto degli appassionati sarà sempre più determinante per il successo dei videogiochi; questo è stato anche un tema centrale della nostra intervista con i creatori di Farming Simulator, che hanno voluto rimarcare più volte l'importanza dell'UCG. Le serie tv tratte dai videogiochi stanno facendo bene alle piattaforme di streaming, ma soprattutto ai produttori di videogiochi Era intuibile anche la crescita che ha caratterizzato il consumo di prodotti cross-media legati ai videogiochi. Più del 50% degli appassionati ha visto uno show, un film o una serie tratta da un qualche universo virtuale, dunque è pacifico aspettarsi una crescita sostanziale degli adattamenti nei prossimi anni. Al tempo stesso, il dato che interessa maggiormente i publisher sta nella capacità di generare conversioni: in media i videogiochi da cui è stato tratto uno show hanno conosciuto una crescita del 28% nel numero di utenti attivi in seguito al debutto, e questo non vale solamente per casi più eclatanti come Cyberpunk 2077 e Fallout - che hanno portato enormi impennate nelle vendite - ma anche per Sonic (+56%) o per Resident Evil (+68%, nonostante la scarsa qualità dell'adattamento in esame). Al tempo stesso, Bloomberg ha appena svelato che la serie Arcane tratta da League of Legends potrebbe essersi rivelata un disastro finanziario, dal momento che non ha generato le conversioni e i guadagni in-game immaginati da Riot Games. Questa è una testimonianza del fatto che tali operazioni sono soggette a meccanismi occulti, probabilmente connessi alla natura del titolo che viene adattato: le percentuali sono decisamente più elevate quando si tratta di videogiochi d'azione e avventura, che probabilmente risultano più in linea con le esigenze dei consumatori del medium audiovisivo. Tuttavia, il cofondatore di Riot Games Marc Merrill ha dichiarato che: "Gli analisti credono che facciamo cose come Arcane per vendere le skin. La realtà è che vendiamo skin per poter fare cose come Arcane", lanciando una frecciata tutt'altro che velata agli operatori e alle entità che a suo avviso sono incapaci di ragionare al di fuori dei guadagni a breve termine. Black Myth Wukong sarà ricordato solo come il primo grande gioco AAA cinese ad attaccare il mercato internazionale L'ultimo trend, e forse anche il più impattante sull'esperienza del pubblico "core-gamer", riguarda l'attacco all'industria dei nuovi attori orientali. Innanzitutto, la Cina si è decisa a scendere in campo nello scacchiere internazionale dei videogiochi AAA mettendo a frutto le competenze accumulate nel corso degli ultimi anni attraverso produzioni come Black Myth: Wukong di Game Science o l'imminente Phantom Blade 0 di S-GAME. In linea generale è in atto un'aggressione al segmento AAA da parte di attori che fino a oggi se n'erano tenuti distanti, come per esempio Cygames, Neople con il suo The First Berserken: Khazan e diverse altre compagnie che starebbero pensando di debuttare nel mondo dei "grandi". Nel frattempo, sono numerosi gli sviluppatori e i publisher ad aver vissuto grandi exploit, da Pocket Pair con Palworld (oltre 25 milioni di utenti) fino a Shift Up con il suo Stellar Blade (miglior lancio non domestico in Giappone), dal momento che hanno saputo sfruttare al massimo la crisi creativa che ha investito e che sta tutt'ora investendo il blocco occidentale, in particolar modo quei titoli d'azione e avventura sviluppati fra Stati Uniti e Canada che sembrano aver perso totalmente il contatto con il pubblico.