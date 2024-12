In forte crescita il numero di giochi lanciati su Steam nel 2024

Il numero di giochi lanciati nel 2024 su Steam è in forte crescita rispetto al 2023, come rilevato da SteamDB, il principale sito di raccolta dati legati alla piattaforma di Valve. Parliamo di ben 18.864 giochi, contro i 14.311 dell'anno precedente. Di questi, 3.946 hanno il profilo sbloccato con tutte le caratteristiche, mentre 14.918 sono limitati.

Sono troppi?

Per inciso, i giochi limitati hanno il flag "Caratteristiche del profilo limitate". Steam abilita automaticamente le funzionalità di personalizzazione del profilo quando i giochi raggiungono determinati parametri relativi ai giocatori attivi e alle vendite, che indicano che un numero ragionevole di clienti è coinvolto con il gioco.

Il grafico dei giochi lanciati su Steam nel 2024

I giochi che hanno ottenuto un ampio coinvolgimento dei giocatori e un certo successo commerciale sono idonei a creare contenuti che i giocatori possono utilizzare nel loro profilo della Community di Steam. Questi includono Carte Collezionabili di Steam, Distintivi, Sfondi e Emoticon.

Tornando ai dati, il 2024 di Steam è stato anche un anno record per i lanci mensili, per una media generalmente più alta di quella degli anni precedenti e con il picco di ottobre, mese che ha visto lanciare ben 1.901 giochi, il massimo mai registrato dalla piattaforma. Pensate che in un solo mese sono arrivati più giochi di quelli lanciati tra il 2006 e il 2012.

Va comunque detto che moltissimi di questi lanci sono videogiochi spazzatura, realizzati con risorse stock e di qualità mediamente molto bassa, che ottengono come unico risultato quello di far sparire i giochi più meritevoli nell'elenco delle nuove uscite. Purtroppo, in questo senso la tendenza non sembra essere migliorata rispetto agli anni precedenti e, anzi, va peggiorando anno dopo anno, vista anche la forza del mercato PC, nonostante un leggero calo.