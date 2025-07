IDILI: scopriamo l’horror psicologico ambientato in Sardegna

Il gioco, prodotto a zero budget da un team di quattro persone, è disponibile in accesso anticipato ed è "un incontro tra Silent Hill, Alien Isolation e Outlast".

"IDILI è, con moltissima umiltà, un incontro tra Silent Hill, Alien Isolation e Outlast" ci ha raccontato Stefano Piras, di Megalith Interactive Studios, durante l'Intel Join the Indie 2025. "Da Silent Hill portiamo avanti il filone dell'horror psicologico, quindi non a base di jumpscare (che comunque ci sono), ma con una tensione continua. Da Alien Isolation prendiamo il singolo mostro che si aggira nei meandri dell'ambientazione ed è attivamente a caccia di chi gioca. Il mostro ha una sua identità forte ed è perception-based quindi reagisce alle decisioni del giocatore. Da Outlast, un paragone spontaneo di diversi nostri giocatori, prendiamo l'atmosfera generale". Ambientato in Sardegna tra i siti archeologici del comune di Isili (provincia del Sud Sardegna), il gioco si propone come veicolo per raccontare la terra dei suoi sviluppatori attraverso il folklore. "IDILI è un survival horror in prima persona che si basa su tematiche non legate alla tradizione ma in cui la tradizione fa da sfondo per cui tutto ciò che si trova all'interno del videogioco e fa parte del mondo reale". Anche l'approccio allo sviluppo è fortemente ancorato alla realtà: "Abbiamo fatto, sempre con moltissima umiltà, un po' quello che ha fatto Rockstar nel rifare Los Angeles comprimendo tutti quelli che sono i luoghi più tipici dell'archeologia sarda" spiega Piras. Uscito in accesso anticipato lo scorso ottobre, IDILI è ora alla ricerca di un editore e i suoi creatori stanno esplorando diverse opzioni.

Le origini e lo sviluppo di IDILI "IDILI nasce come tesi del mio master in musica per videogiochi" racconta Piras. "Ci hanno dato in fase di tesi dei giochi da musicare e a me sembrava carino farne uno mio (molto piccolo) con l'idea di fare una mappa sonora. Da lì abbiamo implementato sempre più meccaniche e con la crescita del progetto abbiamo visto molto interesse, soprattutto dalla regione". IDILI è stato raccontato sia sull'Unione Sarda sia al TG regionale, dove è stato presentato il team di sviluppo. "In questo momento siamo in quattro, io, Emanuele Balia (programmatore), Valentino Nioi (narrative designer) e Raphael Bernaldeiedor (art director) che abbiamo incontrato a Madeira, durante un acceleratore d'impresa, dove lui ha visto il gioco, ha visto i nuraghi e ci ha detto 'cosa ti serve?', si è immedesimato immediatamente in una cultura che non gli apparteneva, la dimostrazione che sardi non si nasce, si diventa". La scelta di un genere non immediatamente appetibile al grande pubblico (come ha fatto Santa Ragione con Saturnalia, il suo horror ambientato in Sardegna) è stata dettata dalla passione del team per il genere: "Abbiamo scelto di fare un horror perché ne sono sempre stato affascinato, soprattutto se parliamo di Silent Hill. A livello cinematografico, invece, Insidious è una mia grande passione: poca computer grafica e costumi reali. A quel punto ci siamo detti 'noi in Sardegna abbiamo tante leggende, perché non metterle nel gioco? Poi sono molto creepy (inquietanti, ndr), non sono né gore né splatter". L'atmosfera di IDILI è tesa e l'interfaccia è ridotta al minimo per massimizzare l'immersione Il gioco ha obiettivi ambiziosi perché vorrebbe contribuire a un cambiamento nel modo in cui i visitatori hanno esperienza della Sardegna. "La cultura nuragica è molto poco conosciuta, quindi vogliamo che il gioco sia uno strumento di promozione culturale. Si parla spesso di de-stagionalizzazione del turismo e turismo esperienziale, magari anche il videogioco può fare una cosa del genere" continua Piras. Saturnalia: annunciata la data di uscita su Steam dell'horror italiano ambientato in Sardegna "Nella versione scatolata non c'è un disco in plastica, ma un disco in rame perché è una delle arti tradizionali del nostro paese, Isili. Quando l'abbiamo realizzata, almeno per qualche giorno, siamo diventati artigiani, ci siamo messi a punzonare i codici Steam sui dischi di rame e li abbiamo venduti come nostra prima collectors' edition. L'obiettivo era unire l'artigianato tradizionale e la nostra innovazione videoludica".

Un nemico insolito e arrabbiato Il mostro del videogioco si chiama Sa Filonzana, colei che fila, ed è il corrispettivo sardo delle Parche romane o delle Moire greche, coloro che tessono e possono tagliare i fili della vita. "Questa figura è perfetta perché non è né splatter né gore e nella cultura sarda non è cattiva a prescindere, dipende da come ti comporti. Nel gioco si scopre che qualcuno l'ha fatta arrabbiare e ha le sue ragioni per voler andare in giro a tagliare il filo della vita delle persone". Sa Filonzana viene inquadrata per pochi frame nel trailer e fa già paura così Il gioco ha come protagonisti due ragazzi americani, Jonathan ed Eleonor, che vanno in Sardegna per il lavoro di lei. Eleonor fa l'archeologa per una compagnia privata che ha degli interessi non chiarissimi. Il gioco è ambientato il 21 di giugno, il solstizio d'estate, perché nell'archeologia sarda ci sono vari esempi di archeoastronomia, ovvero strutture basate su allineamenti astronomici. "Nel caso del nostro videogioco è un allineamento solare. Se si va in un punto specifico della campagna di Isili intorno al 21 giugno, all'alba si vede il sole sorgere alle spalle di un nuraghe e tramontare alle spalle di un altro. Questo è un esempio di come usiamo espedienti non scientifici ma che sono interessanti dal punto di vista narrativo". Megalith si è data l'obiettivo di ricreare fedelmente gli elementi dell'archeologia nuragica sarda Programmare, animare e dare una voce a Sa Filonzana non è stata la sfida più grande per il team di sviluppo: "Una cosa che ho sottovalutato è l'autonomia di chi gioca, ovvero quanto riesca a capire cosa deve fare o dove deve andare. Questa è stata la sfida più grande perché finché non vedi qualcuno che ci gioca non ci pensi perché per te è ovvio". "Una volta usciti dalla nostra bolla di autori ci siamo resi conto che rendere il giocatore autonomo è complesso, soprattutto spiegargli cosa deve fare senza un'interfaccia invasiva. IDILI cerca di essere il più diegetico possibile: noi cerchiamo di dare tutte le informazioni possibile non nella UI ma integrandole nel mondo di gioco".