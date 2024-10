Keep Driving: abbiamo provato un bizzarro gioco che trasforma il viaggio in auto in un'avventura

YCJY Games si è già fatto notare nell'ambito indie con lo strano Post Void e soprattutto con il bizzarro Sea Salt, e con questo Keep Driving conferma almeno un paio di punti: il primo è la grande abilità di disegno con la grafica in bitmap 2D, in grado di creare uno stile unico pur attingendo a tecniche classiche, l'altro è la capacità di estrarre idee originali e costruirci sopra delle meccaniche di gioco alquanto peculiari, come risulta evidente in quest'ultima produzione. Abbiamo potuto provare una demo di Keep Driving grazie alla nuova Steam Next Fest attualmente in corso, e possiamo dire che si tratta di un titolo da tenere d'occhio, in grado di emergere pur nell'affollato panorama dei titoli indipendenti grazie a un'identità molto marcata e una struttura che, pur affondando le radici in meccaniche consolidate come il "micromanagement", nel complesso emerge in maniera unica.

Keep Driving viene definito un gioco di ruolo gestionale, nel quale ci troviamo essenzialmente a guidare una macchina da una città all'altra attraverso percorsi generati in maniera procedurale, affrontando eventi apparentemente normali per un viaggio in auto ma che diventano alquanto complessi se affrontati, come in questo caso, come delle sorte di combattimenti a turni, sfide incentrate sull'utilizzo di abilità per superare gli ostacoli.

Una volta impostata la meta l'auto viaggia da sola, ma questo non rende meno complicato il percorso, in quanto ci troveremo a dover gestire un'ampia serie di micro-eventi che diventano vere e proprie sfide da affrontare con grande attenzione, per non incappare in danni permanenti e terminare il viaggio prima del tempo. L'idea di base è geniale, ma è soprattutto il modo in cui tutti gli elementi si incastrano in maniera perfetta a dimostrare come dietro questo titolo ci sia una notevole maestria nella progettazione del gioco, in accordo con una notevole direzione artistica.