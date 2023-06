Legend of Ymir: tutto quello che sappiamo sull’MMORPG norreno con gli NFT

L'MMORPG ad ambientazione norrena Legend of Ymir è uno dei giochi in sviluppo con l'Unreal Engine 5.1 che utilizzerà la tecnologia DLSS 3 di Nvidia. I traguardi grafici raggiunti sembrano già impressionanti ma, se andiamo ad approfondire gli ultimi lavori fatti dallo studio di sviluppo che lo sta realizzando, questo titolo potrebbe far storcere il naso a non pochi videogiocatori. Sviluppato da WEMADE, una compagnia sudcoreana, The Legend of Ymir vuole essere un successore spirituale della serie, iniziata nei primi anni 2000, The Legend of Mir, che ha ricevuto un secondo, un terzo e un quarto capitolo, chiamato semplicemente Mir4. Quest'ultimo, però, più che un prodotto videoludico è una sorta di piattaforma per il mining di criptovalute e lo scambio di NFT. La compagnia ha anche ricevuto un sostanzioso investimento da parte di Microsoft proprio in virtù delle sue tecnologie legate alla blockchain e applicate al gaming. In questo approfondimento in cui spiegheremo tutto quello che sappiamo di Legend of Ymir, vi racconteremo non solo i dettagli che si conoscono attualmente del gioco, ma anche il modo di fare della compagnia che lo sta sviluppando e il suo desiderio di, nelle parole di Seok Hoon, producer del gioco, "fare in modo che questo nuovo titolo sia fedele all'autenticità della saga di The Legend of Mir".

Mitologia Norrena Gli ambienti mitologici norreni di Legends of Ymir sembrano ben fatti e dettagliati. I costumi in particolare sembrano storicamente accurati, ricchi di particolari e ben sviluppati, soprattutto nel comportamento dei tessuti e delle pellicce "Legend of Ymir è una reinterpretazione nord europea del mondo fantasy dei precedenti capitoli della saga Mir e vuole ricreare la sua storia in un contesto mitologico" continua Seok. Dai video, infatti, emerge un grande lavoro di costruzione degli ambienti, dei vestiti e delle armi dei personaggi che ricordano moltissimo quelli di God of War Ragnarök, un altro gioco recente ad ambientazione norrena. Kim Jiwon, l'art director del progetto, ha detto che "per dare al gioco un look davvero innovativo abbiamo usato le tecnologie Lumen e Nanite di Unreal Engine 5.1 per ricreare un'atmosfera che fosse nordica e insieme nobile e che possa mostrare quello che si può creare nella nuova generazione degli MMORPG". Uno dei personaggi protagonisti dei video dimostrativi pubblicati finora è Brynhildr, "l'erede al trono, con una storia molto triste" continua Kim. "Per creare personaggi realistici e coinvolgenti ci siamo concentrati sui dettagli di ambienti e costumi, che abbiamo resto il più storicamente accurati possibile, in modo da riuscire a mostrare la forte personalità dei personaggi anche nei momenti di fragilità". Nell'ultimo video promozionale targato Nvidia, poi, si vedono un guerriero che brandisce un grosso martello accompagnato da uno scudo e il modello femminile -crediamo- della classe bardo con in spalla quella che sembra una gironda (una specie di fisarmonica a manovella). Si intravede qualche scorcio del mondo di gioco con statue colossali, un personaggio a cavallo (forse ci saranno delle cavalcature?) e un albero luminoso che potrebbe rappresentare Yggdrasill, l'albero del cosmo che racchiude tutta l'esistenza secondo la mitologia nordica. In un'altra sezione vengono presentati nuovi personaggi senza nome, tra cui diversi guerrieri in armatura, e viene introdotto un ambiente cittadino sotto attacco da parte di un gigante con grandi corna d'alce. Tra i picchi innevati, poi, viene mostrata un'orda di zombie che ricorda molto quella di Wrath of the Lich King di World of Warcraft. Nei momenti successivi, poi, vengono mostrati i poteri magici di alcune classi: c'è chi può manipolare la vegetazione, chi ha il potere del fulmine nelle sue armi e perfino un personaggio che può teletrasportarsi e generare onde d'urto con la sua lancia. Tutto questo, però, non viene da un video di gameplay, ma da alcuni spezzoni di gioco, quindi non ci sono garanzie su cosa sarà davvero implementato nel prodotto finito.

Innovazioni tecniche I video promozionali di Legends of Ymir mostrano paesaggi dettagliati, acqua cristallina e interni perfettamente illuminati, ma i filmati provenienti dalle tech demo devono essere sempre accolti con una sana dose di scetticismo In una tech demo dedicata all'utilizzo che questo gioco fa dell'Unreal Engine 5.1 gli sviluppatori hanno approfondito nel dettaglio come stanno usando gli strumenti forniti dal nuovo motore grafico. Park Jungsub, del Tech Development Team, ha detto: "La gestione della luce è stata fondamentale per noi perché siamo riusciti a utilizzare molte illuminazioni indirette concentrando la potenza di calcolo sulle fonti principali. Abbiamo fatto anche molto uso della tecnologia di upscaling di Nvidia per rendere questo titolo fluido e nitido a tutte le risoluzioni". Le ambientazioni interne e i paesaggi esterni, bisogna dirlo, solo proprio belli da vedere e saranno vibranti e dettagliati sui sistemi che supportano il ray tracing e l'upscaling, ovvero quelli dotati di GPU GeForce di ultima generazione. Anche i personaggi beneficeranno dei nuovi strumenti di Epic sia a livello di vestiti e armi, sia a livello di espressioni e modellazione facciale. "Il sistema che abbiamo utilizzato per le texture come i tessuti o il pelo di animale si chiama Groom" continua Park "mentre per plasmare i volti dei protagonisti e dei personaggi abbiamo usato il sistema MetaHuman di Epic" che, per chi non lo conoscesse, è in grado di generare e plasmare volti umani digitali incredibilmente realistici e unici senza sforzo. Il livello di dettaglio raggiunto dai filmati mostrati è impressionante, ma bisogna sempre prendere queste tech demo con una sana dose di scetticismo perché non sappiamo nulla sulle specifiche tecniche minime necessarie a ottenere una grafica paragonabile. I video, peraltro, mostrano anche qualche animazione di combattimento senza mai interazioni con i nemici. Sembra che su questo fronte non vedremo grossissime innovazioni, anche perché, visto il portfolio dello studio, potremo certamente aspettarci una funzione di auto-combattimento.