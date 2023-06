AEW: Fight Forever, il trailer con Matt Hardy è decisamente fuori di testa

AEW: Fight Forever è disponibile per il preorder su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e per l'occasione è stato pubblicato un folle trailer con un altrettanto folle Matt Hardy, alle prese con la sua gimmick del predicatore.

In uscita il 29 giugno, AEW: Fight Forever consentirà appunto a chi prenota di ottenere gratuitamente le due versioni di Matt Hardy al day one, andando così ad arricchire ulteriormente il roster di partenza del titolo Yuke's.

Primo gioco dedicato alla All Elite Wrestling, AEW: Fight Forever proverà a proporre un gameplay più immediato e divertente rispetto alle ultime interpretazioni simulative che il team di sviluppo ha portato avanti in casa WWE.

Probabilmente questo approccio consentirà all'esperienza di ritagliarsi una fanbase composta anche da ex appassionati, che magari hanno mollato la serie prodotta da 2K Games proprio per via del tipo di struttura: staremo a vedere.