Armored Core 6 non è open world perché FromSoftware lo voleva diverso da Elden Ring

Armored Core 6: Fires of Rubicon a quanto pare non è open world perché FromSoftware lo voleva diverso da Elden Ring: è quanto emerge da un'intervista in cui il game director del gioco, Masaru Yamamura, ha spiegato i presupposti e gli obiettivi per questo nuovo capitolo della serie.

In uscita il 25 agosto su PC, PlayStation e Xbox, Armored Core 6: Fires of Rubicon a un certo punto dello sviluppo ha avuto la possibilità di diventare appunto un'esperienza open world, ha spiegato Yamamura: c'è stata una discussione in tal senso e si è deciso di mantenerlo diverso da titoli come Elden Ring e i soulslike.

"Nella serie di Armored Core, a seconda della configurazione, le capacità di movimento del personaggio possono cambiare e ciò influenza il gameplay, ma si tratta di uno degli elementi caratteristici e affascinanti del franchise", ha detto il game director.

Yamamura ha quindi aggiunto: "Penso che sarete in grado di percepire un piacere differente mentre esplorate ogni angolo delle dettagliate mappe di gioco man mano che vi muovete al loro interno."

