Legion Phone Duel, intervista con Brian Tang

Da qualche mese Lenovo si è (ri)affacciata al mercato degli smartphone con il Legion Phone Duel , un prodotto specificatamente pensato per il mercato degli appassionati di videogiochi, creato così da soddisfare una crescente fetta di mercato, in Asia ma non solo. Abbiamo parlato del progetto con Brian Tang , direttore della mobile business unit di Lenovo, chiedendogli anche qualche informazione sui prossimi passi della loro strategia.

Come si sta ponendo Lenovo rispetto al mercato del mobile gaming?

Fino al 2016 il mondo del mobile gaming è stato dominato da titoli piuttosto semplici, casual in molti casi. Da quella data in poi, però, abbiamo visto un numero crescente di prodotti più complessi, sia tecnicamente che in termini di gameplay, sbarcare sul mercato. I vari PUBG, Call of Duty Mobile e Fortnite hanno avvicinato al mobile gaming un pubblico più appassionato ed esigente. Questa crescita ha portato a due conseguenze: da una parte si è aggiunto un pubblico più smaliziato, che chiede dispositivi dotati di grande potenza computazionale, mentre dall'altra il mercato ha iniziato a macinare numeri sempre più impressionanti e le prospettive puntano sempre più nella direzione di ricavi in aumento esponenziale negli anni a venire.

La penetrazione del 5G, inoltre, sta crescendo in tutti i principali mercati e per gli operatori telefonici il mondo del gaming sarà un ottimo banco di prova e di spinta per la loro nuova tecnologia.

I giocatori occidentali stanno iniziando solo in questi ultimissimi anni a vedere il mobile gaming come un'alternativa sensata a quello tradizionale. Avete strategie specifiche per i mercati europei e per quello americano?

Penso che l'uscita di giochi come League of Legends: Wild Rift possano aiutare parecchio. In Occidente, a differenza di quanto accade in diversi mercati asiatici, gli utenti sono abituati a giocare su PC e console. La transizione di diversi giochi, principalmente quelli PC, su mobile, ci aiuterà moltissimo e spingerà progressivamente l'utenza occidentale verso il mobile come piattaforma che si affiancherà alle altre.

Su console in particolar modo vediamo i produttori di console investire parecchi soldi sullo sviluppo di titoli esclusivi: possiamo aspettarci qualcosa di simile da parte vostra su mobile?

Per noi i giochi sono al centro dell'esperienza e l'hardware è uno strumento per viverli al meglio. Per questo stiamo parlando con diversi publisher per ottimizzare i titoli e creare contenuti, ma al momento non posso andare più nel dettaglio.

Da quali aspetti siete partiti nella progettazione del Legion Phone Duel?

I giocatori sono interessati a performance, temperature, controlli e batteria. Per ottenere questo risultato siamo partiti mettendo il PCB nel mezzo, così da distribuire al meglio la dissipazione del calore e non dare fastidio alle mani; quindi abbiamo sdoppiato tutto, dalla batteria alla vibrazione, fino agli ingressi USB. Queste scelte ci hanno permesso alcune soluzioni, ad esempio la ricarica rapidissima, che sono molto richieste e apprezzate dai giocatori.

Avete scelto per un sistema di raffreddamento passivo, senza ventole e simili, come mai?

Sistemi come le ventole esterne permettono di raffreddare solo la superficie esterna del telefono, sono soluzioni che risolvono parzialmente il problema. Come accennavo, noi abbiamo scelto di puntare su un posizionamento della CPU al centro del telefono così che anche quando lavora al massimo e raggiunge i 45 gradi di temperature circa, l'utente non ha le mani a contatto con quella parte del dispositivo.

Avete scelto una disposizione molto particolare delle fotocamere, centrali. Come mail?

Studiando il nostro pubblico di riferimento ci siamo resi conto che abbiamo diversi utenti interessati a pubblicare video su YouTube oppure a fare live su Twitch. Per creare questi video di norma servono diversi dispositivi insieme, noi abbiamo voluto creare un singoli smartphone capace di soddisfare tutte quelle esigenze.

Allargherete la linea di prodotti Legion Phone Duel in futuro?

Non posso entrare troppo nello specifico al momento però sì, continueremo a lavorare sul progetto. In questo momento stiamo parlando a un pubblico di riferimento tra i 16 e i 25 anni, ma sappiamo di avere un pubblico potenziale anche tra i 26 e i 35: faremo qualcosa anche per loro in modo da soddisfare esigenze diverse con prodotti differenti.