MSI al CES 2021: il laptop GE76 Raider e le altre novità gaming

MSI si è gradualmente trasformata in una compagnia quasi interamente dedita ai prodotti da gaming che sono ovviamente al centro della presentazione della compagnia per questo particolare CES 2021, in gran parte dedicato ai portatili da gioco che si rinnovano, promettendo grandi cose, nel segno delle nuove GeForce RTX 3000 Max-Q. Ma le novità targate MSI includono anche la nuova linea di GeForce RTX 3060 oltre alle schede madri Z590 che anticipano l'imminente arrivo dei processori Intel Rocket Lake.

I nuovi laptop MSI con GeForce RTX 3000 Max-Q

Con una roboante presentazione condita con animazioni in computer grafica, MSI ha sottolineato il lavoro di rebranding effettuato sul marchio presentando in grande stile il nuovo GE76 Raider che si spinge fino a 17,3 pollici e guarda, come da tradizione di questa serie, ai giocatori enthusiast. Punra quindi al massimo sfoggianddo l'Intel Core i7-10870H come opzione di punta per la CPU e la GeForce RTX 3080 Max-Q per la GPU, garantendo ampie possibilità di sfruttare i nuovi pannelli da 300Hz.

A quanto sopra vanno poi aggiunti il lavoro effettuato sulla circuiteria per ottimizzare ulteriormente l'hardware e una nuova versione del raffreddamento Cooler Boost 5, con i sei condotti in rame per la dissipazione aumentati in ampiezza. Ciononostante il nuovo hardware e ulteriori ottimizzazioni hanno permesso a MSI di rendere questa nuova versione del Raider più sottile senza per questo rinunciare alla capiente batteria da 99,9 Whr, parte di una dotazione di alto livello in ogni campo. Tra le caratteristiche figurano infatti webcam 1080pò, connettività di rete 2.5G e per la prima volta in un portatile la connettività Wi-Fi 6E. Resta invece invariato lo stile che comunque si incastra perfettamente con il design della Dragon Edition Tiamat, una versione speciale del GE76 Raider che sfoggia una valanga di fregi dedicati ovviamente ai draghi rievocando in qualche modo la mitologia mesopotamica a cui si è ispirata MSI con una serie di rune dorate.

L'aggiornamento hardware include ovviamente anche le altre serie di laptop MSI a partire dal GS66 Stealth che ricalca in quanto a dotazione il Raider anche per lo schermo da 300 Hz e la batteria da 99,9 Whr, includendo anche un'opzione 4K, e la tecnologia per il surround video 1+2 Matrix Display, inseguendo un target comunque di fascia decisamente alta. Diverso quindi dal pubblico interessato a dispositivi come il GF Thin, con le due varianti da 15,6 e 17,3 pollici che si fermano al Core i7-10750H e alla RTX 3060 Max-Q, e come il GF Leopard che risparmia sul contorno ma punta al massimo con l'hardware tornando a poter montare fino al Core i7-10875H e fino alla GeForce RTX 3080 Max-Q.

Si sacrifica invece nel nome dello schermo il Creator 15, ovviamente pensato per l'ambito professionale ma utilizzabile senza problemi in gaming, che si ferma alla GeForce RTX 3070 Max-Q come opzione di punta per la GPU, ma non rinuncia al Core i7-10875H e alla connettività Wi-Fi 6E, mettendole al servizio di un pannello 4K True Pixel con copertura del 100% della gamma Adobe RGB calibrato per ogni singolo modello del laptop.