Nintendo Switch luglio 2020, i giochi migliori del mese

A proposito di esclusive, Hidetaka Suehiro porta questo mese sulla console ibrida Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, sequel dell'iconico horror game di dieci anni fa. La lista dei titoli in uscita viene completata da Catherine: Full Body e da Bloodstained: Curse of the Moon 2.

Fra i giochi migliori in arrivo su Nintendo Switch a luglio 2020 c'è senz'altro Mario Paper: The Origami King, nuovo episodio dello spin-off "cartaceo" che prova a tornare alle origini in termini di gameplay pur lasciando la porta aperta alle tante innovazioni introdotte negli ultimi anni.

La vicenda, che si svolge nel giro di una settimana, vede nell'edizione Full Body l'aggiunta di un ulteriore personaggio, Rin , che complica ulteriormente il quadro sentimentale del protagonista. Per quanto riguarda invece il gameplay, viene mantenuta la formula che tanti fan già conoscono e che separa in maniera netta le diverse sezioni, mettendoci di fronte a decisioni da prendere ed enigmi da risolvere.

L'appassionante avventura a base puzzle di Atlus fa il proprio debutto anche su Nintendo Switch a luglio con Catherine: Full Body , edizione riveduta e corretta del titolo pubblicato originariamente nel 2011. Utilizzando uno stile molto vicino a quello del celebre Persona , gli sviluppatori raccontano la storia di un trentenne che non riesce a impegnarsi davvero con la sua ragazza, finché un giorno non si risveglia nel letto con un'altra.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

In uscita il 10 luglio

Sequel dell'action platform realizzato come stretch goal per la campagna Kickstarter di Bloodstained: Ritual of the Night, Bloodstained: Curse of the Moon 2 ripropone l'efficace mix di grafica in stile retrò e gameplay rivisitato, proiettandoci ancora una volta all'interno di un'inquietante ambientazione gotica piena di mostri e demoni da combattere per la salvezza del mondo.

Supervisionato da Koji Igarashi, il padre del genere metroidvania, il gioco ci metterà nei panni dello scaltro spadaccino orientale Zangetsu, consentendoci tuttavia di controllare anche svariati altri personaggi che potremo sbloccare nel corso della campagna, tutti dotati di abilità peculiari. Stavolta potremo inoltre affrontare l'esperienza in solitaria o in modalità cooperativa per due giocatori.