PS4 luglio 2020, i giochi migliori del mese

Questo mese arrivano tuttavia anche Marvel's Iron Man VR, l'avventura in realtà virtuale dedicata all'eroe in armatura, il gioco di guida F1 2020, l'action platform in stile retrò Bloodstained: Curse of the Moon 2 e il promettente remake di Destroy All Humans!

Quali sono i giochi migliori in uscita su PS4 a luglio 2020 ? In cima alla lista c'è di sicuro Ghost of Tsushima, il nuovo titolo realizzato dagli autori di inFAMOUS: Second Son, ambientato sull'omonima isola giapponese che nel 1274 è stata invasa dall'esercito mongolo.

Il Fantasma, la letale villain in grado di rendersi intangibile e di controllare qualsiasi apparecchio elettronico, è infatti stata incaricata da qualcuno di sabotare le Stark Industries. Ci troveremo dunque ad affrontare lei e i numerosi droni finiti sotto il suo comando, volando grazie ai propulsori dell' armatura e utilizzandone le tante armi per difenderci, in primo luogo i leggendari raggi repulsori.

Marvel's Iron Man VR porta su PS4 un'esperienza in realtà virtuale che i fan del celebre eroe in armatura non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Parliamo infatti di un coinvolgente action game disegnato per il visore PlayStation VR in cui potremo indossare la corazza ad alta tecnologia creata da Tony Stark nell'ambito di un'avventura inedita e appassionante.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

In uscita il 10 luglio

Sequel dell'action platform realizzato come stretch goal per la campagna Kickstarter di Bloodstained: Ritual of the Night, Bloodstained: Curse of the Moon 2 ripropone l'efficace mix di grafica in stile retrò e gameplay rivisitato, proiettandoci ancora una volta all'interno di un'inquietante ambientazione gotica piena di mostri e demoni da combattere per la salvezza del mondo.

Supervisionato da Koji Igarashi, il padre del genere metroidvania, il gioco ci metterà nei panni dello scaltro spadaccino orientale Zangetsu, consentendoci tuttavia di controllare anche svariati altri personaggi che potremo sbloccare nel corso della campagna, tutti dotati di abilità peculiari. Stavolta potremo inoltre affrontare l'esperienza in solitaria o in modalità cooperativa per due giocatori.