Nintendo Switch, ottobre 2021: i giochi migliori del mese

L'esclusiva di Metroid Dread, ma anche i Mario Party Superstars, l'esperienza cloud di Marvel's Guardians of the Galaxy e Disco Elysium a ottobre su Nintendo Switch.

Metroid Dread debutta su Nintendo Switch a ottobre 2021 con un episodio bidimensionale che ci mette nuovamente nell'armatura di Samus Aran, alle prese con una emozionante avventura ambientata dopo gli eventi di Metroid Fusion. Quale minaccia dovrà affrontare la scaltra cacciatrice di taglie intergalattica? L'elenco dei migliori giochi del mese include anche la ricca raccolta di minigame di Mario Party Superstars, le atmosfere e i dialoghi brillanti di Disco Elysium: The Final Cut, l'immancabile Legacy Edition di FIFA 22 e l'esperienza cloud di Marvel's Guardians of the Galaxy.

FIFA 22 FIFA 22, Mbappé si prepara a ricevere palla In uscita il 1 ottobre La nuova edizione del gioco di calcio targato EA Sports è arrivata: FIFA 22 inaugura il mese di ottobre e prova a coinvolgerci in un'esperienza come al solito divertente e sfaccettata, sebbene su Nintendo Switch gli utenti dovranno accontentarsi dell'ormai tradizionale Legacy Edition. Alle prese con la lunga e avvincente modalità Carriera o le immancabili sfide di FIFA Ultimate Team, potremo contare sulla presenza di migliaia di giocatori reali e competizioni ufficiali come la UEFA Champions League, la UEFA Europa Conference League e la CONMEBOL Libertadores. La recensione di FIFA 22.

Metroid Dread, un'immagine di Samus Aran In uscita l'8 ottobre Sviluppato da MercurySteam, Metroid Dread porta finalmente avanti la storia di Samus Aran dopo gli eventi di Metroid Fusion, con un episodio bidimensionale che punta a rielaborare i meccanismi classici della serie ma anche a introdurre idee originali per coinvolgerci in una nuova, emozionante avventura spaziale. Inviata sul pianeta ZDR alla ricerca di tracce del Parassita X, Samus dovrà difendersi dall'attacco dei robot mandati prima di lei in avanscoperta, controllati da una volontà ostile, nell'ambito di una campagna che la vedrà acquisire nuove abilità e sfruttarle per raggiungere zone in precedenza inaccessibili, come da tradizione per il genere metroidvania.

Disco Elysium: The Final Cut Disco Elysium: The Final Cut, uno sguardo alle ambientazioni del gioco In uscita il 12 ottobre Dopo il grande successo riscosso su PC e PlayStation, lo straordinario RPG investigativo sviluppato da ZA/UM debutta a ottobre anche su Nintendo Switch con Disco Elysium: The Final Cut, una versione ancora più ricca e completa del gioco. Al comando di un detective vittima di un'amnesia, avremo l'occasione di costruire la sua personalità in maniera originale e sfaccettata nel corso della storia. Artisticamente ispiratissimo, Disco Elysium vanta un'enorme quantità di dialoghi, la maggior parte dei quali davvero brillanti, che offrono un grado di libertà impareggiabile e vanno ad arricchire ulteriormente un impianto narrativo solidissimo, pieno di idee originali e talvolta folli che tuttavia funzionano alla grande, come abbiamo scritto nella recensione di Disco Elysium: The Final Cut.

Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy, la squadra al completo In uscita il 26 ottobre Dopo Marvel's Avengers, Square Enix ed Eidos Montreal provano a sfruttare un'altra importante licenza ufficiale con Marvel's Guardians of the Galaxy. Non si tratta dei Guardiani della Galassia che abbiamo visto al cinema, naturalmente, ma di una nuova versione di questi iconici eroi, anche stavolta alle prese con missioni dal respiro... galattico. Al comando dello scaltro Star-Lord dovremo utilizzare le nostre abilità in battaglia per sconfiggere avversari man mano più pericolosi, sfruttando anche le mosse dei nostri compagni di squadra, e sventare un disastro potenzialmente in grado di distruggere interi mondi. Ci troveremo inoltre a prendere delle decisioni che cambieranno il corso degli eventi, proprio come si addice a una vera avventura!