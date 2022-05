NIS America, la lineup 2022

L'ultimo biennio è stato difficile per parecchi publisher e sviluppatori, tanto che persino team abituati alle produzioni tripla A hanno avuto serissimi problemi produttivi. In un'era di rinvii e flop di blockbuster ben al di sotto delle aspettative, NIS America sembra aver deciso di giocare una partita più tranquilla e ponderata rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Abbiamo infatti di recente visto la lineup 2022 della casa e, al di fuori di un paio di novità interessanti, si nota una tendenza piuttosto conservatrice a proporre titoli appartenenti quasi sempre allo stesso genere, o collection di vecchi classici.

I due “big”: Disgaea 6 e Yuru Kill

Disgaea 6: un capitolo che ha fatto discutere molto i fan

Il primo "grosso" arrivo è quello di Disgaea 6: Complete Edition su PC, PS5, e PS4. Certo, non è una vera novità, trattandosi di un gioco del 2021, ma segna l'approdo su PlayStation 5 della storica saga di Nippon Ichi, in una versione (a prezzo curiosamente pieno) contenente tutti i DLC usciti fino a ora. Disgaea 6: Defiance of Destiny è stato ricevuto in modo altalenante dalla fanbase: da una parte è ricco di fanservice e permette di utilizzare praticamente tutti i personaggi più noti della saga in qualche modo, dall'altro viene però considerato anche il capitolo più semplificato in quanto a meccaniche, tanto da aver scontentato un buon numero di fan storici (specialmente se si considera che amano un marchio noto prevalentemente per le sue follie nei sistemi).

La Complete Edition dovrebbe vantare una migliore ottimizzazione - il nuovo motore che muove il tutto aveva dei chiari problemi da questo punto di vista al lancio - e chissà che non reintegri alcuni degli elementi persi per strada, seppur il gameplay visto non ci abbia dato risposte in tal senso. Resta uno strategico a turni solido e apprezzabile.

Yuru Kill è invece un videogioco di tutt'altro tipo e, con ogni probabilità, anche l'opera più interessante mostrata durante l'evento. Forte di una trama scritta dall'autore del manga Kakegurui, il gioco è infatti uno strano misto tra una sorta di "quiz investigativo" e un bullet hell a bordo di una navicella spaziale. Come potete ben immaginare la trama fa dei discreti salti mortali per giustificare questo tipo di fusione, ma vi basti sapere che affronterete il tutto nei panni di un prigioniero in un misterioso parco divertimenti, impegnato a dimostrare la sua innocenza in un caso di omicidi multipli a forza di confronti con gli accusatori e sparatorie a scorrimento.

Quello di Yuru Kill un concept completamente folle e siamo seriamente curiosi di vedere dove andrà a parare. Il gameplay, peraltro, ci è parso più che valido; d'altronde allo sviluppo ci sono i G.Rev, specialisti nella creazione di titoli di questa tipologia. In Europa arriverà l'otto luglio.