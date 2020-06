PS5 e Xbox Series X partiranno alla pari?

La così detta "console war" si sta combattendo ormai da diverse generazioni. Sony e Microsoft sono da parecchi anni in prima linea nella guerra tra console, mentre Nintendo si è ritirata per starsene in pace sulla propria isoletta intoccabile. Andando ad analizzare quanto successo durante le varie generazioni precedenti, vogliamo provare ad anticipare quello che sarà il futuro di questo sconto, vista l'imminente uscita delle console di nuova generazione. Sony e Microsoft partiranno effettivamente ad armi pari con il lancio di PS5 e Xbox Series X ? Scopritelo in questo nostro speciale di approfondimento per poi schierarvi nei commenti e combattere fino alla morte per la vostra fazione preferita (ovviamente si scherza eh).

Ognuna delle console di nuova generazione avrà indubbiamente vari punti di forza. Xbox Series X sarà probabilmente la console più potente tra le due, mentre Playstation 5 potrebbe arrivare con un prezzo leggermente inferiore. Una delle due macchine avrà ipoteticamente dei giochi di lancio migliori dell'altra, oppure un controller superiore o dei servizi più vantaggiosi. Questo però non vuole essere l'obiettivo di questo articolo. Siamo sicuri che le differenze tra le due macchine negli ambiti precedentemente menzionati non saranno abissali e che, da questo punto di vista, Microsoft e Sony cercheranno di partire più o meno alla pari per non dare troppo vantaggio alla concorrenza.

Uno sguardo alle scorse battaglie

Torniamo indietro nel tempo ed immedesimiamoci in un felice possessore di una fiammeggiante Playstation 2 nell'apice del suo tempo. Con l'arrivo di Playstation 3 e Xbox 360, l'utente PS2 aveva sicuramente una maggiore libertà di scelta nell'acquisto della sua prossima console. Sia PS3 che Xbox 360 non erano retrocompatibili (a parte qualche modello iniziale della console Sony), quindi si ripartiva essenzialmente da zero con una nuova macchina, nuovo controller, nuovi giochi e nuovo sistema operativo. L'utente poteva quindi decidere su che console giocare per i prossimi anni, senza dover dipendere dlle scelte fatte in precedenza. Certo, chi ha giocato a God Of War II rimanendo indubbiamente stupito dalla sua qualità a fine generazione, magari ha preso con fiducia PS3 per vedere come proseguirà l'avventura di Kratos. Sostanzialmente però l'utente medio non era particolarmente legato ad una piattaforma piuttosto che ad un'altra.

Gli anni passarono e tra numerosi scontri e diverse battaglie tra i possessori di PS3 e Xbox 360, presto si doveva scegliere se comprare una Playstation 4 o Xbox One. Qui le cose iniziarono a complicarsi leggermente. Nel periodo passato a giocare sulle console PS3 e Xbox 360, molti utenti hanno formato delle liste amici tramite il gioco in multiplayer. Allo stesso modo sono usciti i seguiti di tanti videogiochi famosi e sono nate nuove IP alle quali molte persone si sono affezionate. Abbandonare quindi una piattaforma per passare alla concorrenza iniziava ad essere sempre più difficile, proprio perché si voleva continuare a giocare con i membri della propria lista amici e magari acquistare i futuri videogiochi delle saghe più amate.

A questo punto della storia però Microsoft fece diversi gravi errori, che portarono il marchio Xbox in cattiva luce. Dall'impossibilità di giocare offline (fortunatamente tolta all'ultimo momento, ma ormai il danno all'immagine era già stato fatto) al prezzo superiore di 100€ rispetto alla concorrenza, Xbox One non riuscì a conquistare totalmente il pubblico, nemmeno diversi possessori di Xbox 360. Al lanciò quindi la console si trovò in svantaggio, peggiorando ulteriormente la situazione negli anni a seguire con poche esclusive ed una strategia poco trasparente da parte di Microsoft.

Playstation 4 invece riuscì a convincere un enorme bacino di utenza, fidelizzando a dovere i propri clienti con diversi videogiochi di qualità, oltre che ad altri servizi ed accessori. Pensiamo quindi di poter dire in maniera piuttosto oggettiva, che nella corrente generazione, Sony abbia vinto facilmente questa famosa "console war", con anche un notevole vantaggio rispetto alla concorrenza. Seppure Microsoft abbia recuperato del terreno negli ultimi anni, guardando alle vendite dell'hardware, del software e alla popolarità dei brand sui vari social e siti di stampa specializzata, ci accorgiamo di come Sony sia ancora in netto vantaggio.