SpongeBob: Assalto al Patty, la recensione

Si poteva quasi pensare che l'epoca degli endless runner (o auto-runner) fosse giunta al termine, se non per il sottobosco di titoli più o meno anonimi che continuano ad emergere sugli store digitali, quando invece Nickelodeon ti piazza un nuovo rappresentante della categoria fresco fresco in prima linea e per di più su Apple Arcade, come vediamo in questa recensione di SpongeBob: Assalto al Patty. Si tratta di un genere che ha dominato per anni nell'ambito mobile, salvo conoscere poi un inesorabile declino dato dalla fisiologica saturazione del mercato, ma evidentemente c'è ancora qualcuno convinto che la soluzione possa funzionare, presentata peraltro senza particolari aggiunte o variazioni alla formula standard. Il nuovo gioco di Spongebob è infatti molto canonico, se non fosse per il carisma dei suoi personaggi e del mondo della serie Nickelodeon che riesce comunque a spiccare a donare una notevole identità al tutto. Al di là di qualche idea data dalle trasformazioni del protagonista, il gameplay non offre soluzioni degne di nota rispetto a quanto visto finora, ma la presenza del mondo sottomarino di Spongebob riesce se non altro a far emergere dei livelli piacevoli e delle situazioni divertenti.





La storia ovviamente è giusto un pretesto per dare il via a un folle inseguimento tra le ambientazioni sottomarine: il solito genio del male, Sheldon J. Plankton, ha elaborato un nuovo attacco alla serenità di Bikini Bottom, rubando la ricetta segreta di Krabby Patty e, per non farsi mancare nulla, decidendo anche di rapire tutti gli amici di Spongebob, costringendo il nostro amato eroe dai pantaloni squadrati a lanciarsi in un'epica avventura per ristabilire la pace nelle profondità marine. La licenza Nickelodeon consente di sfruttare le animazioni originali del cartone animato per le scene d'introduzione e intermezzo, cosa che contribuisce a ricreare l'inconfondibile atmosfera delle storie di Stephen Hillenburg nel gioco, a dire il vero l'elemento di maggior forza dell'intera produzione, mentre per il resto sembra di fare un vero e proprio tuffo nel panorama mobile di qualche anno fa.