Fortnite, il Funko di Rippley sarà annunciato al San Diego Comic-Con 2020?

Fortnite Battaglia Reale ha già ricevuto due "ondate" di Funko Pop dedicate negli ultimi anni, ma non è ancora tutto, con sommo piacere dei collezionisti. Sappiamo infatti che nuovi modellini verranno annunciati entro la fine dell'anno: uno di loro potrebbe essere il Funko di Rippley.

Stando a delle recentissime indiscrezioni, il Funko di Rippley verrà annunciato in occasione del San Diego Comic-Con 2020: l'edizione della nota fiera si terrà prossimamente, ma solo online a causa dell'emergenza sanitaria. In questa occasione verranno svelati alcuni modellini esclusivi in arrivo negli ultimi mesi dell'anno, incluso - sempre stando ai rumor - quello del personaggio in questione di Fortnite Capitolo 2.

Rippley è stata una delle prime skin della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2: si tratta dell'omino di Slurp, che poi ha ottenuto anche le colorazioni rossa e viola. Probabilmente il suo primo Funko Pop sarà blu, con un'altrettanta probabile variante successiva in uno degli altri due colori. Queste informazioni sono note grazie a Serlent Pops, che ha pubblicato su Twitter il presunto elenco completo di tutti i Funko che verranno annunciati in occasione dell'edizione online di San Diego Comic-Con 2020 (lo trovate nel campo Fonte dell'articolo).

La speranza è che l'oggetto in questione, con le dovute tempistiche, arrivi poi anche in Europa e in Italia, così da non doverlo acquistare di importazione. Rippley o non Rippley, comunque, i giocatori attualmente attendono con ansia il lancio della Stagione 3, che dovrebbe avvenire come da programma il prossimo 17 giugno 2020. Tutto il resto, probabilmente, può attendere.